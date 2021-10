OPEC+ Staaten halten an Förderpolitik fest - Brent-Rohöl auf 7-Jahreshoch

London 05.10.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Dienstag weiter deutlich nach oben. Die OPEC+ Staaten haben sich darauf verständigt, die Fördermengen weiter nur moderat zu steigern. Brent-Rohöl trieb dies auf ein Sieben-Jahreshoch.



Das Treffen der OPEC+ Staaten am Montag brachte keine Erleichterung für die angespannten Ölmärkte. Die Mitgliedsstaaten haben sich darauf verständigt, die bisherigen Maßnahmen zur Ausweitung der Förderung nicht anzupassen.





Die Ölpreise sind seit Jahresbeginn um rund 50 Prozent gestiegen, was Länder wie Indien und die USA veranlasst, die Förderländer zu einer Ausweitung der Produktion aufzufordern. In den vergangenen Wochen hat dies aber nicht mehr gefruchtet.In der Folge halten die Produzenten an im ersten Halbjahr vereinbarten Steigerungen der Produktion fest. Geplant ist es, 400.000 Barrel/Tag und Monat mehr zu fördern. Diese Steigerung soll so lange erfolgen, bis die noch bestehenden Kürzungen beendet sind. Ende April 2022 dürften die Kürzungen damit beendet sind.Bei der OPEC zeigt man sich aber unsicher, welche Folgen dies haben wird. Die Nachfrage steigt schneller als lange Zeit erwartet wurde. Gleichzeitig sorgt man sich aber vor einer vierten Welle der Pandemie und einem möglichen starken Abrutschen des Ölpreises. Die Förderländer ziehen es deshalb vor, den Markt eng zu halten, auch wenn Reuters den stellvertretenden russischen Premierminister Nowak mit den Worten zitiert, dass die Nachfrage im vierten Quartal üblicherweise falle und dass der Ölmarkt gegenwärtig ausgeglichen sei.Bislang ist es den OPEC+ Staaten noch nicht gelungen, die vereinbarte Erhöhung der Förderung umzusetzen. In Kürze wird der entsprechende Bericht der OPEC dazu erwartet.Brent-Rohöl steigt um 0,5 Prozent auf 81,96 USD/Barrel, WTI-Rohöl steigt um 0,3 Prozent auf 77,86 USD/Barrel.