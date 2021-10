LONDON, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nach Angaben von Forresters 2021 European Auto Manufacturers Customer Experience Index (CX Index), bietet Toyota die beste Kundenerfahrung in Europa, gefolgt von Hyundai und Ford. Die CX Index-Rangliste von Forrester zeigt außerdem, dass digitale Kanäle für Kunden bei der Interaktion mit Autoherstellern immer noch hinter den physischen Kanälen zurückbleiben. Der auf dem CX EMEA vorgestellte CX Index für Automobilhersteller bewertet die Qualität der Erfahrungen, die Kunden mit in Europa tätigen Automarken machen. Die Studie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 26.000 europäischen Kunden von 160 Marken in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Italien und Frankreich, darunter zwölf Automobilhersteller.

Im Durchschnitt bieten die Autohersteller in Europa bessere Kundenerfahrung im Service als beim Kauf. Dennoch wurde die durchschnittliche Serviceerfahrung in Frankreich, Italien, Spanien und dem Vereinigten Königreich als lediglich „OK" bewertet. Nur die Serviceerfahrungen in Deutschland wurden im Durchschnitt mit „gut" bewertet, wonach fünf von sechs ausgewerteten Automarken auf dem deutschen Markt eine gute Kundenerfahrung im Bereich Service bieten. Den Befragten zufolge bietet Toyota in Frankreich, Italien und Spanien die besten Kauf- und Serviceerlebnisse – und führt somit das CX Index-Ranking 2021 an. Hyundai bot in Deutschland das hochwertigste Kauferlebnis, da es Kunden als emotional positiv bewerteten. Die Serviceerfahrung von Ford übertraf die von Hyundai, da sie als effektiver und einfacher bewertet wurde.

Die Forschungsdaten des CX Index zeigen auch, dass Kanäle, die Interaktion mit einem menschlichen Gegenüber beinhalten, in den drei Dimensionen der CX-Qualität – Effektivität, Einfachheit und Emotion – sowohl bei Kauf- als auch bei Serviceerlebnissen am besten abschneiden. So haben beispielsweise nur 52% der europäischen Kunden während des Kaufprozesses positive Erfahrungen mit den Websites der Automobilhersteller gemacht. Kunden in Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich fanden, dass persönliche und telefonische Interaktionen ein effektiver Weg sind, um mit Herstellern bezüglich eines Autokaufs zu kommunizieren. Kunden, die einen Service benötigen, bewerteten digitale Touchpoints wie Websites im Allgemeinen als weniger einfach und effektiv, während zwischen 68% (Italien) und 76% (Frankreich) ein persönliches Telefongespräch als einfach empfanden.