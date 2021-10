ADX Energy Limited unterzeichnet Vertragsmemorandum mit führendem Ökostromanbieter für das Projekt, Grüner Wasserstoff (H2) im Wiener Becken

Wichtige Punkte:



- ADX hat mit der Windkraft Simonsfeld AG ("WKS") eine Absichtserklärung (Memorandum of Agreement, "MOA") über die Lieferung von Ökostrom und die gemeinsame Entwicklung eines Projekts zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und zur unterirdischen Speicherung im Wiener Becken (H 2 -Projekt) unterzeichnet.



- WKS ist ein bedeutender europäischer Windstromproduzent mit Sitz in Österreich, der bis Ende dieses Jahres 91 Windkraftanlagen betreibt, die rund 640 Millionen Kilowattstunden pro Jahr in Österreich erzeugen (entspricht dem Strombedarf von 160.000 österreichischen Haushalten). WKS betreibt und baut Windkraftanlagen in der Nähe der ADX-Felder, in denen die Ökostrom-Erzeugungskapazität von Zeit zu Zeit gedrosselt werden muss und nicht am Markt verkauft werden kann.



- ADX und WKS ("Parteien") haben die folgenden Zuständigkeiten für die Entwicklung des H 2 -Projekts vereinbart, die bis zum Zieldatum, den 1. Dezember 2021 in endgültige Vereinbarungen aufgenommen werden sollen.



ADX wird:



- Die Entwicklungsplanung und Ausführung sowie den Betrieb leiten und koordinieren;



- Die notwendigen Reservoirs, Bohrungen, Einrichtungen über Tage und Infrastruktur bereitstellen;



- Das Marketing und den Verkauf von grünem Wasserstoff leiten; und



- Das Projektmanagement- und Betriebsdienstleistungen für die Ausführung und den Betrieb von Wasserstoffproduktions- (Elektrolyseur), Speicher- und Transporteinrichtungen bereitstellen.