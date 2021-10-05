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Change of Name

Nachrichtenquelle: globenewswire
05.10.2021, 12:18  |  24   |   |   

Nordea will make a change in the long and short name for 9 isins, effective as of 2021-10-06. 


﻿

ISIN Old long name/symbol New long name/symbol Old Short name New short name
SE0010358861 BULL KOPPAR X10 NORDNET BULL KOPPAR X10 NORDNET X BULLKPRX10NON1 BULLKPRX10NON1X
SE0010358812 BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 X BULLKPRX10NON BULLKPRX10NONX
SE0011168244 BULL FINGB X3 NORDNET BULL FINGB X3 NORDNET X BULLFINGBX3NON BULLFINGBX3NONX
SE0013934221 BULL GULD X10 NORDNET 1 BULL GULD X10 NORDNET 1 X BULL GULX10 NON1 BULL GULX10 NON1X
SE0009861453 BULL GULD X10 NORDNET BULL GULD X10 NORDNET X BULLGULDX10NON BULLGULDX10NONX
SE0009861461 BULL GULD X12 NORDNET BULL GULD X12 NORDNET X BULLGULDX12NON BULLGULDX12NONX
SE0013934239 BULL GULD X12 NORDNET 1 BULL GULD X12 NORDNET 1 X BULL GULX12 NON1 BULL GULX12 NON1X
SE0013529757 BEAR PLATINUM X10 NORDNET BEAR PLATINUM X10 NORDNET X BEAR PLATX10 NON BEAR PLATX10 NONX
SE0012315471 BULL TESLA X3 NORDNET BULL TESLA X3 NORDNET X BULL TSLA X3 NON BULL TSLA X3 NONX




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Change of Name Nordea will make a change in the long and short name for 9 isins, effective as of 2021-10-06.  ﻿ ISINOld long name/symbolNew long name/symbolOld Short nameNew short nameSE0010358861BULL KOPPAR X10 NORDNETBULL KOPPAR X10 NORDNET …

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