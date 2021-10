Change of Name Nachrichtenquelle: globenewswire | 05.10.2021, 12:18 | | 24 0 | 0 05.10.2021, 12:18 | Nordea will make a change in the long and short name for 9 isins, effective as of 2021-10-06.

 ISIN Old long name/symbol New long name/symbol Old Short name New short name SE0010358861 BULL KOPPAR X10 NORDNET BULL KOPPAR X10 NORDNET X BULLKPRX10NON1 BULLKPRX10NON1X SE0010358812 BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 BULL KOPPAR X10 NORDNET 1 X BULLKPRX10NON BULLKPRX10NONX SE0011168244 BULL FINGB X3 NORDNET BULL FINGB X3 NORDNET X BULLFINGBX3NON BULLFINGBX3NONX SE0013934221 BULL GULD X10 NORDNET 1 BULL GULD X10 NORDNET 1 X BULL GULX10 NON1 BULL GULX10 NON1X SE0009861453 BULL GULD X10 NORDNET BULL GULD X10 NORDNET X BULLGULDX10NON BULLGULDX10NONX SE0009861461 BULL GULD X12 NORDNET BULL GULD X12 NORDNET X BULLGULDX12NON BULLGULDX12NONX SE0013934239 BULL GULD X12 NORDNET 1 BULL GULD X12 NORDNET 1 X BULL GULX12 NON1 BULL GULX12 NON1X SE0013529757 BEAR PLATINUM X10 NORDNET BEAR PLATINUM X10 NORDNET X BEAR PLATX10 NON BEAR PLATX10 NONX SE0012315471 BULL TESLA X3 NORDNET BULL TESLA X3 NORDNET X BULL TSLA X3 NON BULL TSLA X3 NONX







0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer