Gütersloh (ots) -- Startschuss für dritte und letzte Runde des von Bertelsmann gesponserten"Udacity Technology Scholarship Program"- Interessent:innen aus aller Welt können sich ab sofort für eines von 15.000Stipendien in den Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz bewerben- Für die insgesamt 30.000 Plätze in den ersten beiden Runden hatten sich mehrals 105.000 Menschen beworben.Bertelsmann startet im Rahmen seiner Digitalinitiative #50000Chancen die dritteund letzte Runde des "Udacity Technology Scholarship Program" und stellt weitere15.000 Tech-Stipendien bereit. Interessentinnen und Interessenten aus aller Weltkönnen sich ab sofort online unterhttp://www.udacity.com/bertelsmann-tech-scholarships für eines der Stipendien inden Bereichen Cloud, Data und Künstliche Intelligenz bewerben. Insgesamt hat dasinternationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen über einenZeitraum von drei Jahren 50.000 Stipendien für Studienkurse derOnline-Weiterbildungsplattform Udacity in den Zukunftsbereichen Cloud, Data undKünstliche Intelligenz ausgelobt. Bertelsmann leistet mit seiner Initiativeeinen Beitrag, um den weltweit, aber auch im eigenen Unternehmen steigendenBedarf an qualifizierten Fachkräften mit technologischen Kompetenzen auf allenEbenen zu decken. Im Rahmen der Stipendien werden einführende "Challenge"-Kursevergeben, auf die vertiefende "Nanodegree"-Kurse folgen, an denen wie in denVorjahren etwa zehn Prozent der "Challenge"-Kurs-Absolvent:innen teilnehmenkönnen. Begleitet wird die Bewerbungsphase von einer umfangreichenImagekampagne.Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "TechnologiebasierteGeschäftsmodelle entwickeln sich immer schneller; dadurch steigt der Bedarf anFachkräften in diesem Bereich massiv. Bertelsmann sieht sich in derVerantwortung, möglichst vielen Menschen den Zugang zu Online-Lernangeboten inTechnologiefeldern Cloud, Data und Künstliche Intelligenz zu eröffnen. Dieüberwältigende Resonanz auf die ersten beiden Runden unseres Stipendienprogrammsbestärkt uns darin, noch einmal Tausende Menschen für ein 'Upskilling' imBereich der Technologiekompetenzen zu begeistern."Udacity ist eine Lernplattform, die in Zusammenarbeit mit führendenTech-Unternehmen praxisrelevante Online-Kurse und Lernpfade entwickelt.Bertelsmann ist über die Bertelsmann Education Group einer der größtenAnteilseigner und strategischer Partner des Unternehmens mit Sitz im SiliconValley. In den ersten beiden Runden des Udacity-Stipendienprogramms hatten sichbereits mehr als 105.000 Menschen aus allen Teilen der Welt um die bis dahin