BAADER BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Markus Mayer

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 190

Kursziel alt: 165

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Wacker Chemie von 165 auf 190 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Ertragspotenzial des Spezialchemiekonzerns im Geschäft mit Polysilizium und Chemikalien sei deutlich besser als gemeinhin erwartet, schrieb Analyst Markus Mayer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hält es für möglich, dass die Preismacht von Wacker deutlich höher ist als bisher gedacht - und erhöhte seine Gewinnschätzungen um bis zu 25 Prozent./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 10:42 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.