CREDIT SUISSE stuft EON AG auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: CREDIT SUISSE

Analyst: Mark Freshney

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 12,10

Kursziel alt: 12,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Eon auf "Outperform" mit einem Kursziel von 12,10 Euro belassen. Analyst Mark Freshney beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der "Gaspreis-Krise", wie der Experte selbst schrieb. So lange die Preiskurve anhalte, dürften die Gewinne britischer Versorger unter der Situation leiden. Er sieht Abwärtsrisiken für die Profitabilität auch bei Eon./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2021 / 16:57 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 03:02 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.