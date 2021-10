So kündigte der österreichische Privatsender SevusTV seine sonntägliche Runde „Links. Rechts. Mitte“ an: Generation Corona: Homeschooling, Spaßverbot und düstere Gedanken. Das Leben der Jugendlichen kam mit dem Beginn der Pandemie plötzlich zum Stillstand. Die nächste Krise steht schon in den Startlöchern. Das Auto wurde vom Freiheitssymbol zum Klimasünder. Wie viel Angst verträgt eine Generation? Haben

Der Beitrag Generation Corona: Homeschooling, Spaßverbot und düstere Gedanken erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Fritz Goergen.