LONDON, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Nach Angaben des Forrester 2021 European Banking Customer Experience Index (CX Index) hat die Covid-19-Pandemie die Verlagerung von Bankgeschäften auf digitale und hybride Kanäle beschleunigt – und diese Verlagerung hat die Kundenerfahrung (CX) in den europäischen Banken verbessert. Die auf dem CX EMEA vorgestellte CX Index-Rangliste zeigt, dass digitale Kanäle in allen drei Dimensionen der CX-Qualität – Effektivität, Einfachheit und Emotion – in Europa dominieren. Der Forrester European Banking CX Index misst die CX-Qualität von 38 der größten und wichtigsten Banken in Großbritannien, Deutschland, Italien, Spanien und Frankreich. Sie basiert auf einer Umfrage unter mehr als 26.000 europäischen Erwachsenen.

Im Durchschnitt bewerteten die Kunden die Qualität ihrer Bankerfahrung im Vereinigten Königreich als „gut", in Deutschland, Italien und Spanien als „OK" und in Frankreich als „schlecht". In ganz Europa boten Challenger-Banks (Alternativen zu traditionellen Banken) eine bessere Kundenbetreuung als traditionelle Banken. Kunden lobten hier vor allem den starken Kundensupport und die digitalen Angebote oder beides. Challenger-Bank Monzo belegte den ersten Platz in Europa und Großbritannien für den Fokus auf das Financial-Well-Being seiner Kunden; First Direct übertraf alle anderen europäischen Banken in der Kategorie Kundenservice; und ING führte in Spanien das zweite Jahr in Folge. Die durchschnittliche CX-Qualität in Frankreich bleibt „schlecht", mit Ausnahme von Crédit Mutuel, BNP Paribas und Caisse d'Epargne, die sich von 2020 bis 2021 deutlich verbessern.

Die Pandemie beschleunigte die Umstellung auf digitales Banking: 17% der französischen Kunden griffen zum ersten Mal über einen Computer auf ihr Bankkonto zu; 19% der Italiener nutzten zum ersten Mal eine mobile Banking-App. Die Präferenzen der Kunden in Bezug auf verschiedene digitale Kanäle waren zwar von Land zu Land unterschiedlich, insgesamt haben sich die Investitionen der Banken in digitale Erlebnisse aber ausgezahlt. Zu den bemerkenswerten Highlights der digitalen Kundenerfahrungen bei europäischen Banken gehören: