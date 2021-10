BioNTech: Erholungs-Rallye ist überfällig! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 05.10.2021, 12:33 | | 40 0 05.10.2021, 12:33 | Foto: www.anlegerverlag.de Sieben Minustage in Folge! Über 30 Prozent Kursverlust in weniger als zwei Wochen! So liest sich derzeit die Horrorbilanz für die BioNTech-Aktie der vergangenen Tage. Dabei gab es mit Ausnahme der Ankündigung von Merck, dass es möglicherweise in Kürze ein Medikament gegen das Virus geben könnte, keinerlei News zu BioNTech. Im Gegenteil. Und genau das macht jetzt Hoffnung auf mehr… Denn wie jetzt bekannt wurde, hat die europäische Arzneimittelbehörde EMA grünes Licht gegeben hat für eine pauschale dritte Auffrischungsimpfung! Im Gegensatz zu der Empfehlung der amerikanischen FDA spricht sich die EMA nämlich uneingeschränkt für einen sogenannten “Booster” aus. Das dürfte BioNTech erneut neue Absatzchancen für seinen Impfstoff bieten und kann jetzt quasi jederzeit zu einer kräftigen Erholungs-Rallye an der Börse führen. Fazit: Wann startet die ersehnte Erholungs-Rallye? Und wie weit führt eine solche technische Reaktion? Wie groß ist das Risiko bei einem jetzigen Kauf? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute angesichts der Dramatik bei BioNTech ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer