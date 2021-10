Gazprom: DAS wird den Kurs noch weiter anheizen!

Bei Gazprom läuft die Rallye unter Volldampf weiter. Beinahe jeden Tag kann die Aktie weiter zulegen. Auch heute verbucht der weltgrößte Erdgasproduzent weitere Zugewinne. Von den vergangenen 26 Sitzungen wurden – je nach Börsenplatz – 20 Tage im Gewinn beendet! Und jetzt tickert eine neue Meldung rein, die den Aktienkurs weiter kräftig anheizen könnte…

Denn wie soeben bekannt wurde, wurde erstmals in die Ostseepipeline Nord Stream 2 Gas eingefüllt. Zwar steht der endgültige Starttermin für eine dauerhafte Nutzung noch nicht hundertprozentig fest, doch es sehr gut möglich, dass noch im Oktober das erste Gas aus Russland in Richtung Europa fließen wird. Noch in diesem Jahr möchte Gazprom rund fünf Milliarden Kubikmeter Gas mittels der Pipeline nach Europa liefern!

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.

