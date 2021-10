Strategischer Dreijahresplan der ESI „OneESI 2024 - Focus to Grow“

Cristel du Rouvray, Chief Executive Officer der ESI Group, sagte : „ Mithilfe dieses Dreijahresplans können wir uns auf die Bereiche konzentrieren, in denen wir den größten Wert bieten und so Wachstum und Gewinn für ESI erzielen, von denen unsere gesamten Interessengruppen profitieren. Dieser Plan ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen und er aktiviert das Talent und die Energie meines gesamten Teams. Ich bin sehr stolz über die Führung eines vielfältigen Teams und überdies wirklich davon überzeugt, dass wir gemeinsam das gewünschte Ergebnis erzielen können.“

Hinsichtlich der Leistung von ESI besteht ein Widerspruch: Obwohl ESI ein wichtiger Technologieanbieter in einem dynamischen Markt ist, liegen Gewinn und Wachstum weit unter den Vergleichswerten und bleiben hinter den Erwartungen der Stakeholder zurück. Das Management von ESI ist der Ansicht, dass das Unternehmen wie folgt vorgehen muss, um sein Potenzial auszuschöpfen:

ESI muss den Fokus auf das Kerngeschäft setzen und investieren, um in wichtigen Simulationsmärkten zu gewinnen

ESI muss seinen Vertrieb globalisieren, um weltweite Kunden bedienen zu können, einschließlich einer weltweit koordinierten wertorientierten Verpackungs- und Preisstrategie

Mit dem in den letzten sieben Monaten entwickelten Plan „OneESI 2024 - Focus to Grow“ will die Gruppe sich auf das Kerngeschäft konzentrieren und die Operationen globalisieren. Unterdessen hat das Management in den letzten Monaten Zeit investiert, um einem erweiterten Team aus wichtigen Führungskräften die Notwendigkeit und Glaubwürdigkeit dieses Plans zu erläutern. Mit einer Kommunikation auf breiterer Basis und der Umsetzung aller Facetten dieser Transformation tritt ESI nun in die nächste Phase ein.

Finanzziele für 2024

Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit muss ESI auf Wachstum setzen. Die Gruppe hat dank ihrer Initiative für eine gesunde Run Rate, wie in den Finanzergebnissen für das erste Halbjahr 2021 gemeldet, bereits erhebliche Fortschritte in diese Richtung gemacht. So hat die Gruppe im vergangenen Jahr sowohl ein Umsatzwachstum und eine verbesserte Rentabilität als auch eine Verringerung des Personalbestands und der Kosten erzielt. Die Gruppe plant, diesen Kurs fortzusetzen und schätzt, dass die Zahl der Beschäftigten bis Dezember 2022 um etwa 5 % sinken und sich dann stabilisieren wird. Diese Umstrukturierung wird in den verschiedenen Regionen der Gruppe gemäß den dort geltenden gesetzlichen Bestimmungen durchgeführt.