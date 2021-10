Berlin (ots) - Vier neue Informationsblätter zu konkreten Arbeitsschutzthemen

hat die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) veröffentlicht. Die

sogenannten Bausteine sind komprimierte Sicherheitshinweise, um Gefährdungen und

die geeigneten Schutzmaßnahmen auf einen Blick zu erkennen. Die neuen Bausteine

"Drohne", "Baulaser", "Randsicherungen" und "Führerscheinpflicht" stehen ab

sofort kostenfrei zum Download bereit. Zudem hat die BG BAU zahlreiche Bausteine

inhaltlich überarbeitet und an den technischen und rechtlichen Stand 2021

angepasst.



Kompakt, übersichtlich und verständlich - mit wenigen Sätzen, Bildern und

Grafiken informieren die Bausteine der BG BAU über Gefährdungen und

Schutzmaßnahmen. "Vorschriften und Regelwerke zum Arbeitsschutz sind wichtig,

aber nicht immer leicht zu verstehen", sagt Bernhard Arenz, Leiter der

Hauptabteilung Prävention der BG BAU. "Die Bausteine sind Arbeitshilfen auf den

Punkt. Sie ermöglichen es den Nutzern, in wenigen Minuten das Wichtigste zu

erfassen. Nicht umsonst gehören sie zu unseren gefragtesten Medien."





Welche Genehmigungen braucht ein Unternehmen, um Drohnen einzusetzen? Welchegeographischen Zonen müssen beachtet werden? Welche Schutzmaßnahmen kann ichtreffen, damit kein Unfall passiert? Diese und mehr Informationen finden sichzum Beispiel im neuen Baustein B 221 "Unbemannte Luftfahrtsysteme" (Drohnen).Daneben hat die BG BAU die Bausteine B 174 "Baulaser" (für den Umgang mitLasereinrichtungen), B 107 "Randsicherungen" (zur Absturzvermeidung) und denBaustein A 072 "Führerscheinpflicht" veröffentlicht.Die Einzelbausteine sind in acht Kategorien unterteilt und können als PDF aufder Webseite der BG BAU heruntergeladen werden. Darüber hinaus verweisen sieunter anderem auf Gesetze, Verordnungen und technische Regeln. ZahlreicheBausteine hat die BG BAU jetzt aktualisiert und an die bestehendenRechtsgrundlagen angepasst, wie zum Beispiel an die DGUV Vorschrift 38. Auch dieMerkhefte, die ausgewählte Einzelbausteine für spezifische Gewerke enthalten,wurden auf den neusten Stand gebracht. Digital steht dasArbeitsschutz-Nachschlagewerk auch über die Bausteine-App zur Verfügung.