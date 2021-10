Massiver Pflegeplatzmangel bis 2040 laut Studie von bulwiengesa

- Studie betrachtet erstmals nicht nur demografische Trends, sondern auch Immobilienbestand und Bautätigkeit

- Bis 2040 werden in Deutschland rechnerisch 168.000 Pflegeplätze fehlen, wenn nicht mehr gebaut wird

- Auslastungsquote der verfügbaren Plätze in der vollstationären Pflege bereits bei 92,3 Prozent

- 29 Prozent der 15.400 Pflegeheime sind älter als 40 Jahre

- Cureus ist Marktführer bei Erstellung neuer, dringend benötigter Pflegeplätze

Hamburg, 5. Oktober 2021. Deutschland droht ein dramatischer Mangel an Pflegeplätzen. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des auf die Immobilienbranche spezialisierten Analyseunternehmens bulwiengesa, die im Auftrag der Cureus GmbH durchgeführt wurde. Erstmals wurden hierbei nicht nur demografische Trends, sondern auch Bestand und Bautätigkeit untersucht. Die vollständige Studie ist hier zu finden: www.cureus.de/marktstudie.

Projektentwicklungen hinken rasant steigendem Bedarf hinterher - rund 170.000 Pflegeplätzen könnten 2040 fehlen

Wird die aktuelle Bautätigkeit von Pflegeheimen zugrunde gelegt, so steigt die Lücke zwischen benötigten und vorhandenen Pflegeplätzen bis 2040 auf bis zu 168.000 vollstationäre Pflegeplätze. Denn während bis 2040 demographiebedingt circa 372.000 neue Pflegeplätze und modernisierungsbedingt circa weitere 100.000 Pflegeplätze in Pflegeheimen benötigt werden, entstehen bei einer Fortschreibung der derzeitigen Bauaktivitäten von rund 16.000 Pflegeplätzen jährlich bis 2040 lediglich 304.000 neue Pflegeplätze. Dabei liegt die Auslastungsquote der verfügbaren Plätze in der vollstationären Pflege heute bereits bei 92,3 Prozent und bietet damit so gut wie keinen Puffer mehr.