DGAP-News: PNE AG / Schlagwort(e): Verkauf PNE AG: PNE-Gruppe verkauft weitere Windparkprojekte in Polen 05.10.2021 / 12:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

PNE-Gruppe verkauft weitere Windparkprojekte in Polen

- 20 Windenergieanlagen mit 58,8 MW Nennleistung

- PNE-Gruppe errichtet erstmals turn key Windparks in Polen

- Insgesamt bereits mehr als 233 MW in Polen veräußert

Cuxhaven, 5. Oktober 2021 - Die international in der Entwicklung von Windenergie- und Photovoltaikprojekten tätige PNE-Gruppe hat weitere Vertriebserfolge in Polen erzielt. Die Windparks "Krzecin" und "Kuslin" mit einer geplanten Gesamtnennleistung 58,8 MW wurden an eine Tochtergesellschaft des Octopus Renewables Infrastructure Trust plc verkauft, der von Octopus Renewables Limited, Teil der Octopus Energy Group, verwaltet wird.

Nachdem PNE bereits früher mehrere Windparkprojekte in Polen veräußern konnte, darunter den Windpark "Jasna" mit einer Nennleistung von 132 MW, stellen die jetzigen Verkäufe einen weiteren Fortschritt im polnischen Markt dar, denn zum ersten Mal hat PNE dort Projekte "turn key", also schlüsselfertig nach der Errichtung, veräußert.

Der Windpark "Krzecin" im Nordwesten Polens verfügt über acht Windenergieanlagen vom Typ Nordex N117 mit je 2,4 MW und einer Gesamtnennleistung von 19,2 MW. Mit dem Bau der Zuwegung und der insgesamt ca. 20 km Mittelspannungskabeltrasse zu drei separaten Netzanschlusspunkten konnte bereits im Oktober 2020 begonnen werden. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2021 geplant.

Der Windpark "Kuslin" im westlichen Polen, besteht aus zwölf Windenergieanlagen vom Typ Vestas V126 Mit einer Nennleistung von jeweils 3,3 MW. Der Windpark kommt damit auf eine Gesamtnennleistung von 39,6 MW. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2022 geplant.

Die Sevivon Sp. z o.o., ein Unternehmen der PNE-Gruppe im polnischen Markt, hatte die beiden Projekte in der Entwicklung übernommen und mit ihrer umfangreichen Kompetenz baureif und finanzierungsfähig zu Ende entwickelt. Die Projektfinanzierung wurde für beide Projekte von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der BayernLB zur Verfügung gestellt. Nach der Inbetriebnahme der Windparks wird die PNE-Tochtergesellschaft energy consult für die technische und kaufmännische Betriebsführung zuständig sein.