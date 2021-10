Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

AKTIEN-FLASH BASF am Tagestief nach Verkaufsempfehlung Papiere von BASF sind am Dienstagmittag mit 63,78 Euro auf ihr Tagestief gefallen. Der Dax lag derweil mit plus 0,4 Prozent eher am oberen Rand der Tagesspanne. Der Broker Redburn sprach eine Verkaufsempfehlung für die Aktien der Ludwigshafener …