Gold unter Druck - US-Dollar wieder fester

London 05.10.2021 - Der Preis für die Feinunze Gold liegt am Dienstag unter Druck. Die Marke von 1.750 USD bleibt ein wichtiger Widerstand. Die Marktteilnehmer erwarten die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA.



Die Aktienmärkte zeigen sich in der neuen Woche wieder leichter, was den US-Dollar stützt. Die Marktteilnehmer agieren zunehmend vorsichtig und setzen zunächst auf hochliquide Assets. Der Dollar Index verbessert sich infolgedessen um 0,2 Prozent auf 93,931 USD.





Am Freitag erwarten die Marktteilnehmer die jüngsten Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt und die Inflation sind für die US-Notenbanker die wichtigsten Entscheidungsfaktoren für die nächsten geldpolitischen Schritte. Kürzlich merkte ein Notenbanker an, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder in den angestrebten Bereich gelangen dürfte. Der Arbeitsmarkt hingegen würde frühestens in einem Jahr eine Zinserhöhung erlauben.Der nächste Schritt der Notenbanker ist derweil die Reduktion der monatlichen Anleihekäufe. Bislang ist offen, wann dies erfolgen soll. Erwartet wird allerdings ein Beginn der Rücknahme noch in diesem Jahr.Weitere Faktoren, die derzeit den US-Dollar stützen, sind die Sorgen der Investoren um den chinesischen Immobilienentwickler Evergrande. Das mit 300 Mrd. USD verschuldete Unternehmen könnte den Finanzsektor Chinas in Schräglage bringen. Die Banken im Land haben aber vor einigen Tagen mitgeteilt, dass eine Zahlungsunfähigkeit von Evergrande zu verkraften ist.Darüber hinaus ist die Frage der Erhöhung des Schuldendeckels in den USA weiterhin ungeklärt, womit die Anspannung hoch bleibt. Ein Analyst von OANDA sagte dazu, dass der Goldpreis von dieser Unsicherheit unterstützt bleiben dürfte.Die Feinunze Gold verliert 0,7 Prozent auf 1.756,50 USD. Silber verliert 0,1 Prozent auf 22,57 USD/Unze.