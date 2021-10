Munich (ots) - Grâce à sa solution " plug & play ", le lecteur TWN4 USB Front

Reader d'Elatec facilite la modernisation des solutions d'authentification.

Elatec s'est vu octroyer un brevet en Europe et aux États-Unis pour le

connecteur rotatif USB de son lecteur, qui permet un montage à 360° de ce

dernier. Grâce à cette solution unique, l'entreprise démontre une fois de plus

sa capacité d'innovation et l'attention qu'elle porte aux besoins de ses

clients.



Une interface USB est tout ce dont on a besoin pour une mise en place simple et

rapide de solutions d'authentification dans des applications telles que

l'impression sécurisée ou l'authentification unique. Le lecteur TWN4 USB Front

Reader d'Elatec peut se brancher facilement sur n'importe quel appareil. Sa

conception " plug & play " fonctionne également dans des espaces restreints par

des conditions structurelles ou la proximité d'autres appareils par exemple. En

effet, le lecteur RFID (radio-identification) est équipé d'un connecteur USB

rotatif breveté - le seul sur le marché à permettre un montage à 360°. Autrement

dit, ce lecteur extrêmement compact (60 mm x 39 mm x 16,5 mm seulement) passe

partout.





De plus, le TWN4 USB Front Reader est lui-même équipé d'un port USB à l'avant.Cela signifie qu'un port est disponible même une fois le lecteur installé.L'interface USB fait passer le signal via l'appareil connecté en externe.Premier fournisseur au monde de solutions d'authentification et d'identificationpour les utilisateurs, Elatec investit sans cesse dans le développement et larecherche. " Notre objectif est d'offrir à nos clients et partenaires desproduits innovants et des solutions d'avenir. Ainsi, nous sommes créatifs jusquedans les moindres détails, comme le prouve notre brevet pour le connecteur USBrotatif ", explique Matthias Zelený, ingénieur en développement chez Elatec.TWN4 USB Front Reader : un puissant lecteur adaptableLe TWN4 USB Front Reader convient parfaitement pour des applications dans lesdomaines de l'impression sécurisée et de l'authentification sur des ordinateurs,machines ou dispositifs médicaux. Il est compatible avec toutes les normes RFIDinternationales courantes dans les fréquences 125 kHz et 134,2 kHz, ainsi quedans la bande 13,56 MHz. Intégrant les technologies BLE (Bluetooth® Low Energy)et NFC (Near Field Communication), il peut également assurer les fonctionsd'identification mobile et de solutions de portefeuille pour iPhones etsmartphones Android.Grâce à son puissant pack de développement logiciel, il fournit tous les outilsnécessaires pour créer des applications qui fonctionnent directement sur lelecteur - par exemple pour utiliser une fonction Bluetooth complémentaire. LeTWN4 USB Front Reader permet une (re)configuration centralisée rapide via unréseau ou encore au niveau du lecteur via l'interface radio avec la TWN4 CONFIGCard. Si l'infrastructure du client le permet, il est également possibled'actualiser l'intégralité du microprogramme sur le terrain. Au besoin, lelecteur de carte peut communiquer avec l'appareil sur lequel il est installé parcryptage AES128. Le lecteur présente également une fente pour module d'accèssécurisé (Secure Access Module = SAM).Photos disponiblesDes photos sont disponibles en téléchargement au format d'impression ici : liende téléchargement (https://we.tl/t-RH3t3pHOe2) de MaisbergerÀ propos d'ElatecElatec est l'un des premiers fournisseurs mondiaux de solutionsd'authentification et d'identification d'utilisateurs. En collaboration avec sespartenaires internationaux, l'entreprise développe des systèmes RFID d'avenirpour ses clients en alliant des technologies innovantes sans contact (RFID, NFC,Bluetooth) et avec contact (smartcard). Associant de manière unique lecteursmultifréquences, logiciels d'identification et service de première classe,Elatec accompagne ses clients et partenaires dans leur processus detransformation numérique. Les solutions révolutionnaires qui en résultentoffrent une expérience optimale aux utilisateurs et sont employées dans un vasteéventail d'applications et de secteurs nécessitant un accès pratique et sécurisé(contrôle d'accès, gestion de flotte, authentification de machines, chargementde voitures électriques, impression sécurisée, kiosques, etc.). Fondée en 1988,l'entreprise sise à Munich (Allemagne) est aujourd'hui représentée sur 19 sitesdans le monde entier.Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.elatec.com(https://www.elatec-rfid.com/int/) .Contact:Contact presse Elatec GmbH :Barbara MirlachZeppelinstr. 182178 PuchheimAllemagneTél. : +49 89 5529961-180E-mail : mailto:B.Mirlach@elatec.comContact agence de presse :Maisberger GmbHMarion KöhlerClaudius-Keller-Str. 3c81669 MunichAllemagneTél. : +49 89 419599-31E-mail : mailto:elatec@maisberger.comContenu(s) associé(s): http://presseportal.de/pm/158412/5038013OTS: Elatec