Monaco di Baviera (ots) - Il TWN4 USB Front Reader di Elatec facilita

l'ammodernamento delle soluzioni di autenticazione con una soluzione plug &

play. Elatec ha ricevuto il brevetto in Europa e negli Stati Uniti per il

connettore USB rotante del lettore, uno strumento che permette un montaggio

unico a 360° del lettore. Con questa soluzione straordinaria l'azienda ha

dimostrato ancora una volta il proprio orientamento all'innovazione e alla

clientela.



Un'interfaccia USB è essenziale per le soluzioni di autenticazione rapide e

facili da configurare per applicazioni come stampa sicura o accesso singolo. Il

TWN4 USB Front Reader di Elatec può essere collegato a qualsiasi dispositivo con

la massima facilità. I set-up plug & play sono ottimi anche quando lo spazio a

disposizione è poco, ad es. a causa di condizioni strutturali o vicinanza ad

altri dispositivi. Ciò è possibile perché il lettore RFID (Radio-Frequency

Identification) è dotato di un connettore USB rotante, l'unico sul mercato che

consente un montaggio a 360°. È per questo che questo lettore estremamente

compatto (dalle dimensioni di 60 mm x 39 mm x 16,5 mm) può essere utilizzato

ovunque.





Inoltre, il TWN4 USB Front Reader è dotato di un'ulteriore porta USB sul latofrontale. In questo modo vi è una porta disponibile anche dopo l'installazionedel lettore. L'interfaccia USB trasmette il segnale tramite il dispositivoconnesso esternamente.In qualità di fornitore leader di soluzioni di autenticazione e identificazioneutenti, Elatec investe continuamente in sviluppo e ricerca. "Il nostro obiettivoè offrire ai nostri clienti e partner prodotti innovativi e soluzioniall'altezza delle sfide del futuro. Nel far questo applichiamo la nostracreatività a ogni singolo dettaglio, come dimostra il brevetto del connettoreUSB rotante" spiega Matthias Zelený, Development Engineer presso Elatec.TWN4 USB Front Reader: potente ammodernamento del lettoreIl TWN4 USB Front Reader è ideale per le applicazioni di stampa sicura e perl'autenticazione su computer, macchinari o dispositivi medici. Supporta tuttigli standard RFID comuni in tutto il mondo nelle frequenze 125 e 134.2 kHz e labanda 13.56 MHz. Con BLE (Bluetooth® Low Energy) e NFC (Near FieldCommunication), è in grado di supportare anche l'identificazione mobile e lesoluzioni wallet per iPhone e smartphone Android.Un potente pacchetto di sviluppo del software fornisce tutti gli strumentinecessari per creare app che funzionino direttamente sul lettore, ad es. perutilizzare la funzionalità Bluetooth complementare. Il TWN4 USB Front Readersupporta una (ri)configurazione rapida e centralizzata mediante una rete o, inalternativa, nel lettore tramite interfaccia radio con la TWN4 CONFIG Card. Sel'infrastruttura del cliente è idonea, il firmware intero può essere aggiornatosul campo. Se necessario, il lettore di carte è in grado di comunicare con ildispositivo sul quale è installato utilizzando il criptaggio AES128. Il lettoreè dotato anche di uno slot on-board Secure Access Module (SAM).Immagini disponibiliQui sono disponibili delle immagini scaricabili in formato stampabile: Link peril download (https://we.tl/t-RH3t3pHOe2) di MaisbergerSu ElatecElatec è un fornitore leader del mercato globale per le soluzioni diautenticazione e identificazione utenti. Insieme ai suoi partner globali,l'azienda sviluppa sistemi RFID innovativi e all'altezza delle sfide del futuroper i suoi clienti, combinando tecnologie contactless (RFID, NFC, Bluetooth) econ contatto (smartcard). Con l'interazione di innovativi lettorimultifrequenza, software di autenticazione avanzati e un servizio/supporto diprima classe, Elatec è in prima linea per accompagnare i suoi clienti e partnernel loro percorso verso la trasformazione digitale. Le innovative soluzioni chene risultano offrono un'esperienza utente ottimale e vengono utilizzate perun'ampia gamma di applicazioni e industrie dove sono richieste modalità diaccesso comode e sicure, tra cui il controllo degli accessi, la gestione delleflotte, l'autenticazione ai macchinari, la ricarica dei veicoli elettrici, lastampa sicura, i chioschi e molto altro. Fondata nel 1988 e con sede principalea Monaco di Baviera in Germania, l'azienda è rappresentata in 19 sedi in tuttoil mondo.Per maggiori informazioni visitare www.elatec.com(https://www.elatec-rfid.com/int/)Contatto:Contatto per la stampa Elatec GmbH:Barbara MirlachZeppelinstraße 182178 PuchheimGermaniaTel.: +49 89 5529961-180E-mail: mailto:B.Mirlach@elatec.comAgenzia contatto stampa:Maisberger GmbHMarion KöhlerClaudius-Keller-Str. 3c 81669Monaco di BavieraGermaniaTel.: +49 89 419599-31E-mail: mailto:elatec@maisberger.comUlteriori informazioni: http://presseportal.de/pm/158412/5038016OTS: Elatec