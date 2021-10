APCOA zeigt auf der EXPO REAL Lösungen für das Parkhaus der Zukunft

Stuttgart (ots) -



- Parkraumbetreiber ist vom 11. bis 13. Oktober auf der Fachmesse für Immobilien

und Investitionen in München vertreten

- Transformation der Parkflächen zu Urban Hubs mit Logistik- und

Mobilitätsangeboten sowie Digitalisierung stehen im Mittelpunkt



APCOA präsentiert sich vom 11. bis 13. Oktober bei der EXPO REAL in München an

Stand 135 in Halle B1. Auf der internationalen Fachmesse für Immobilien und

Investitionen stehen die Ideen zum Parkraum der Zukunft im Fokus. Dazu gehört

insbesondere die Transformation der Parkplätze zu Urban Hubs, mit denen Europas

führender Parkraumbetreiber die physische und digitale Infrastruktur für ein

nachhaltiges und bequemes Leben in der Stadt bietet. Basis dafür ist die

virtuelle Plattform APCOA FLOW und Europas größtes Netz an digital vernetzten

Parkhäusern mit mehr als 12.000 Standorten.







für viele Zwecke nutzen. Einer davon ist die Verwendung als Umschlagplatz.

Logistik- und Paketdienstleister können ihre Ware auf den angemieteten

Stellplätzen auf E-Lastenräder umladen und ihre Kunden so auf der letzten Meile

effizient und nachhaltig beliefern. Eine weitere Möglichkeit ist das Laden von

E-Fahrzeugen. Zusammen mit Partnern will APCOA das Angebot von derzeit ca. 2.500

Ladestationen in ganz Europa und 170 Ladesäulen an 60 Standorten allein in

Deutschland im In- und Ausland weiter ausbauen. Darüber hinaus lassen sich die

Parkflächen für weitere Dienstleistungen nutzen, etwa als Leihstationen für

Car-, E-Bike- oder E-Scooter-Sharing.



"Immer mehr Menschen leben in Städten und sind digital vernetzt sowie offen für

die Nutzung neuer Mobilitätskonzepte", sagt Hansjörg Votteler, Geschäftsführer

bei APCOA PARKING Deutschland GmbH. "Unsere Urban Hubs haben das Potenzial,

künftig eine Vielzahl von Mobilitäts- und Logistikfunktionen zu übernehmen. So

leisten wir einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Stadtentwicklung und

damit auch zum Klimaschutz."



Hohe Investitionen in Digitalisierung geplant



Ein weiteres wichtiges Thema bei der EXPO REAL ist die Digitalisierung. APCOA

investiert derzeit massiv in digitale Projekte. In Kooperation mit anderen

Firmen entwickelt der Parkraumbetreiber zum Beispiel einen autonomen Vorfahr-

und Einpark-Service in Parkhäusern. Das heißt, der Fahrer stellt den Wagen in

einer Übergabezone ab, anschließend sucht das Fahrzeug automatisiert einen

freien Stellplatz und parkt dort ein. Von diesen und weiteren Investitionen in

die Digitalisierung profitieren letztlich nicht nur die Kunden, sondern auch die

Eigentümer der Parkflächen, von denen APCOA die Standorte pachtet. Ihre Objekte Seite 2 ► Seite 1 von 2



