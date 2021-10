Strategischer Wechsel an der Führungsspitze von American Rare Earths.

American Rare Earths hat eine Phase intensiven und schnellen Wachsens hinter sich. Neue Projekte wurden akquiriert und das Unternehmen ist inzwischen auch an der US OTC-Börse notiert. Nun zeichnet sich allerdings eine Art Gezeitenwechsel ab, denn der Fokus wird vom schnellen Wachstum auf die kontinuierliche und erfolgreiche Entwicklung der Lagerstätten gelegt.

Mit Wirkung zum 1. November 2021 übernimmt Chris Gibbs als neuer CEO von Keith Middleton die operative Leitung von American Rare Earths Ltd. ( ASX: ARR, FSE: 1BHA ) . In dieser Personalie kommt auch die Weiterentwicklung des Unternehmens zum Ausdruck, denn der neue Vorstand bringt umfangreiche Bergbaukenntnisse mit und verfügt gerade auf dem nordamerikanischen Kontinent über viel Erfahrung.

Es gilt fortan, die erworbenen Projekte weiter zu erkunden und so zu erschließen, dass eine Produktion in greifbare Nähe rückt. Ein CEO, der ein Unternehmen auf diesem Weg erfolgreich anführen will, benötigt umfangreiche Bergbaukenntnisse und auch eine Expertise auf dem Markt, in dem die Projekte nach und nach in Produktion gebracht werden sollen. Deshalb freut sich der Verwaltungsrat, dass mit Chris Gibbs eine Person gefunden werden konnte, die genau diese Anforderungen erfüllt, denn er verfügt über mehr als 28 Jahre Erfahrung im Rohstoffsektor und hat in Australien, Kanada, den USA, Südamerika, Afrika und Europa gewirkt.

Der bisherige CEO, Keith Middleton, wird dem Unternehmen auch weiterhin als leitendes Mitglied des Board of Directors zur Verfügung stehen und in einer Übergangsphase bis in das Jahr 2022 hinein die Bereiche Investor Relations sowie strategische Angelegenheiten verantworten und damit die Geschäftsentwicklung weiterhin aktiv unterstützen.

Für die investierten Aktionäre ist der Wechsel in der Geschäftsführung jedoch das Signal, dass nun mit allem Nachdruck die Weiterentwicklung der in der Vergangenheit erworbenen Seltene-Erden- und Scandiumprojekte vorangetrieben wird, damit die gefährliche, massive Abhängigkeit der westlichen Industrieländer von Seltenen Erden aus China endlich beendet werden kann.



Background

American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) ist ein in Australien und Deutschland börsennotiertes australisches Explorationsunternehmen, das auf die Erkundung und Entwicklung von Liegenschaften mit hohen Gehalten an Seltenen Erden und kritischen Metallen wie Scandium in Nordamerika und Australien fokussiert ist. 170 Kilometer nordwestlich von Phoenix im US-Bundesstaat Arizona besitzt das Unternehmen zu 100% das La-Paz-Rare-Earth-Projekt. Es verfügt bereits über eine Ressource nach dem australischen JORC-Standard von 128,2 Mt mit einem Seltenen-Erden-Gehalt von 373,4 ppm (0,037%). Zusätzlich zu diesem Flaggschiff wurde im Frühjahr 2021 das Searchlight-Rare-Earth-Projekt in Nevada akquiriert. Fast gleichzeitig sicherte sich das Unternehmen in Westaustralien die oberflächennahen Mineralrechte für Scandium auf dem Split-Rocks-Projekt. Das Ziel des Unternehmens ist es, in diesem sehr stark von China dominierten Markt zu einem unabhängigen Anbieter aufzusteigen.

