Suss Microtec Confirms FY Outlook Even as Q3 Orders Jump 40% Autor: PLX AI | 05.10.2021, 13:14 | | 41 0 | 0 05.10.2021, 13:14 | (PLX AI) – Suss Microtec Outlook FY revenue remains EUR 270-290 million.Outlook FY EBIT margin 9-11% (unchanged)Q3 orders EUR 101 million, up 40% vs Q2 and up 129% vs Q3 last yearOrders received in all four business units of the Company have … (PLX AI) – Suss Microtec Outlook FY revenue remains EUR 270-290 million.Outlook FY EBIT margin 9-11% (unchanged)Q3 orders EUR 101 million, up 40% vs Q2 and up 129% vs Q3 last yearOrders received in all four business units of the Company have … (PLX AI) – Suss Microtec Outlook FY revenue remains EUR 270-290 million.

Outlook FY EBIT margin 9-11% (unchanged)

Q3 orders EUR 101 million, up 40% vs Q2 and up 129% vs Q3 last year

Orders received in all four business units of the Company have contributed to the increase in incoming orders SUESS MicroTec Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de



Wertpapier

SUESS MicroTec Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer