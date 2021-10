gettex Zertifikatehandel – bestes Quartal

Im dritten Quartal 2021 bewegten sich die Kurse einmal mehr sehr volatil. Der DAX kratzte zwischenzeitlich an der 16.000er Punktemarke und fiel wieder auf fast 15.000 Punkte. Die Politik der Notenbanken und die nicht abebbende Pandemie spielten dabei eine größere Rolle als die Bundestagswahl und auch die Erhöhung des DAX auf 40 Titel machte sich nicht bemerkbar. Eine hohe Volatilität bietet nicht zuletzt Chancen für das Handeln mit Derivaten und so konnte gettex sein bestes Quartal im Zertifikatehandel verzeichnen. Überdies kam im September mit Goldman Sachs der dritte Emittent für Zertifikate hinzu.

„Die Orderausführungen (Trades) stiegen im Vergleich zum 2. Quartal 2021 deutlich um 152 Prozent, das Orderbuchvolumen um 70 Prozent“, so Dr. Robert Ertl, Vorstand der Bayerischen Börse AG. „Im Vergleich zum Vorjahresquartal legte das Volumen um 95 Prozent zu, die Anzahl der Trades sogar um 167 Prozent“, so Ertl weiter. „Die stark gestiegene Anzahl an Trades führen wir auch auf den neuen Emittenten Goldman Sachs zurück, der das Spektrum an Derivaten jetzt auf fast 400.0o0 Papiere erweiterte“, so Ertl abschließend.

Die Zahlen des 3. Quartals 2021

Auf gettex sind die Emittenten Goldman Sachs, HSBC Deutschland und HVB onemarkets als Market Maker aktiv. Im 3. Quartal 2021 belief sich der Orderbuchumsatz auf 518 Mio. Euro gegenüber 305 Mio. Euro im zweiten Quartal. Die Anzahl der Orderausführungen kletterte von 93.000 im 2. Quartal auf 235.000 im 3. Quartal.

Die meistgehandelten Zertifikate

An der Spitze der meistgehandelten Zertifikate nach der Zahl der Orderausführungen lag ein Call Optionsschein auf den Basiswert Facebook, gefolgt von einem Call Optionsschein auf Apple und einem auf Varta. Gehandelt wurden insgesamt mehr als 38.000 Derivate im 3. Quartal.

Über gettex

gettex ist ein Börsenplatz der Bayerischen Börse AG für Privatanleger und institutionelle Investoren. Auf gettex fallen grundsätzlich weder Maklercourtage noch Börsenentgelt an. Von 8.00 bis 22.00 Uhr werden Aktien, Fonds, ETPs, Anlage- und Hebelprodukte auf gettex gehandelt, Anleihen von 8:00 bis 20:00 Uhr – in Summe 412.000 Papiere.

Auf der Website www.gettex.de finden Anleger und Investoren Real-Time-Kurse und weiterführende Informationen. Zudem bietet gettex jetzt auch einen eigenen Zertifikate-Finder unter www.zertifikate-kostenlos-handeln.de an.

gettex ist eine öffentlich-rechtliche Börse, die mit ihrem Regelwerk und der Handelsüberwachung für Preisqualität und Anlegerschutz sorgt – und damit für Fairness und Transparenz im Handel für alle Marktteilnehmer.

Über die Bayerische Börse AG

Die Bayerische Börse AG betreibt die öffentlich-rechtliche Börse München. Seit Januar 2015 bietet sie zwei komplementäre Handelsmodelle an – das Spezialisten-Modell „Börse München“ und „gettex“, den Börsenplatz für das Market Maker Modell. Die öffentlich-rechtliche Struktur garantiert die Neutralität, die für die Wahrung der Interessen der Marktteilnehmer, Anleger und Emittenten unverzichtbar ist. An der Börse München sind mehr als 27.000 Wertpapiere (Aktien, Anleihen, ETPS und Fonds) im Angebot, auf gettex insgesamt 412.000 Wertpapiere.

Mehr als 4.000 Kreditinstitute und Emittenten im deutschsprachigen Raum haben Zugang zum Primär- und Sekundärmarkt in München. Seit 2005 betreibt die Börse München mit m:access ein sehr erfolgreiches Qualitätssegment für den Mittelstand.