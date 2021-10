Frankfurt (ots) - Professionelle Altersvorsorge und langfristige Finanzplanung

werden immer wichtiger - Qualifikation des Beraters wird zunehmend zum

Erfolgsfaktor - Im Rahmen der World Investor Week leistet der FPSB Deutschland

bereits zum fünften Mal Aufklärungsarbeit in Sachen Finanzbildung und erläutert,

wie Anleger qualitativ hochwertige Finanzberatung erkennen



Die finanzielle Absicherung im Alter bereitet den Menschen hierzulande Sorge.

Laut einer Umfrage im Auftrag des Versicherungsverbandes GDV im Mai dieses

Jahres haben rund 53 Prozent der Befragten Zweifel, dass ihre finanzielle

Absicherung für den Ruhestand reicht. Denn schon heute ist klar, dass die

gesetzliche Rente aufgrund der demografischen Entwicklung künftig immer weniger

ausreichen wird. "Wir vom FPSB Deutschland, dem Verband der Finanzplaner, sehen

es deshalb als eine unserer zentralen Aufgaben, die Finanzbildung hierzulande zu

verbessern und den Menschen den Mehrwert einer professionellen Finanzplanung

nahezubringen", sagt Professor Dr. Rolf Tilmes, CFP®, und Vorstandsvorsitzender

des FPSB Deutschland. "Nur so können Anleger verhindern, dass das Geld im Alter

zu knapp ist."





FPSB Deutschland für mehr Beratungsqualität: was Kunden von Beratern erwartensolltenUm den Mehrwert einer durchdachten und professionellen Finanzplanung zuverdeutlichen und für mehr Finanzwissen zu sorgen, nimmt der FPSB Deutschland indiesem Jahr zum fünften Mal an der vom 4. bis 10. Oktober stattfindenden IOSCOWorld Investor Week sowie am Weltfinanzplanungstag am 6. Oktober teil. DerWeltfinanzplanungstag selbst wird vom Financial Planning Standards Board Ltd.(FPSB Ltd.), dem internationalen Dachverband der Certified Financial Planner®,zu dem auch der FPSB Deutschland gehört, organisiert. Er steht in diesem Jahrunter dem Motto "Lebe heute. Plane für Morgen."Der Verband begleitet die gesamte Woche mit Pressemitteilungen und Informationenrund um das Thema Altersvorsorge und Finanzplanung.So ist es zum Beispiel entscheidend, dass Anleger einen Berater haben, der hochqualifiziert ist und dem sie vertrauen können. "Nur bestens ausgebildeteFinanzplaner, die stets auf dem aktuellsten Wissensstand sind, können einequalitativ hochwertige Beratung, die zu einer ausreichenden finanziellenAbsicherung im Alter führt, leisten", sagt Tilmes.'Individualität' und 'Ganzheitlichkeit' als Erfolgsfaktoren in der Beratungprivater KundenUm eine individuell ausgerichtete und professionelle Finanzberatung von einerStandardberatung zu unterscheiden, sollten Kunden genau hinschauen und vor allem