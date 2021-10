Vergleich rechtsgültig

Zumindest in den Niederlanden: Denn heute verstrich die letzte Widerspruchsfrist für die „Unanfechtbarkeit“ des in der Amsterdamer Gläubigerversammlung durchgewunkenen Vergleichs betreffend die Forderungen gegen die Steinhoff International Holdings NV. Somit ist der Vergleich rechtsgültig , also „final and unappealable“. Und hängt so nur noch – bedingungsgemäss – an der Freigabe des von den drei südafrikanischen Gläubigerversammlungen durchgewunkenen Vergleichs mit der Steinhoff Ltd. – der „Vorgängergesellschaft“ der niederländischen börsennotierten Steinhoff International Holdings NV.

Südafrika hängt bekanntermassen an dem Ausgang des wirklich letzten grossen Risikos

Liquidationsantrag der ex-Tekki Town Eigentümer für/gegen die Steinhoff International Holdings NV, der vor dem Highcourt der Western Cape Region verhandelt wird. Respektive verhandelt werden könnte, wenn die laufenden Widersprüche gegen den Prozess entschieden wären. Nach den Vorstellungen Steinhoffs und der meissten anderen Stakeholder natürlich käme es zu gar keiner Verhandlung, sondern zu einer Abweisung der Klage. STAND DES TEKKITOWN VERFAHRENS UND DESSEN AUSWIRKUNGEN AUF DIE VERGLEICHSANNAHME DURCH DEN WESTERN CAPE HIGHCOURT HIER:

Angesetzte Verhandlung vor der Kammer des Western Cape Highcourt, zdie uständig für die Vergleichsfreigabe ist, wurde letzte Woche verschoben

Wir erwarteten bereits zuvor: „…es wird eine Freigabe des südafrikanischen Vergleichs/Abstimmungsergebnisses zum Vergleichsvorschlag wahrscheinlich erst dann von der zuständigen Kammer desselben Gerichtshofs freigegeben werden, wenn die „andere Sache“ entschieden ist. So zumindest die laufenden Anträge vor dem Highcourt.“

Und so überrascht die Zahl der Widersprüche und „aus welcher Ecke“ kaum

Steinhoff International Holdings N.V. informierte darüber, dass die „Freigabe“ des Vergleichs betreffend die Steinhoff International Holdings Limited’s im Rahmen des Section 155 Verfahrens des südafrikanischen Companies Act 2008 verschoben wird. Eigentlich für letzte Woche angesetzt wird sie nun “ to a date still to be confirmed by the Western Cape High Court (the „Court„) as a result of recent filings of certain intervention and opposition applications.“ verschoben.