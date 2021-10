Hawkmoon durchteuft 4,0 Meter mit 17,31 Gramm Gold pro Tonne auf dem Konzessionsgebiet Wilson

Die höchsten Goldwerte betrugen 58,8 Gramm Gold pro Tonne („g/t“) in Bohrloch HMW 21-01 und 38,00 g/t Gold in Bohrloch HMW 21-09. Siehe Tabelle 1 unten, in der bestimmte bislang eingegangene Goldanalyseergebnisse angeführt sind. Die Ergebnisse beziehen sich auf die Bohrkernlänge, die nicht unbedingt der wahren Mächtigkeit entspricht. Die Analyseergebnisse für weitere dreiundzwanzig (23) Bohrlöcher, die in den Gebieten Toussaint, Midrim und an dazwischen liegenden Standorten gebohrt wurden, stehen noch aus. Das Unternehmen wartet außerdem noch auf die Metallsiebfraktion für zwei Proben aus Bohrloch HMW 21-01 und eine Probe aus Bohrloch HMW 21-09. Dies könnte möglicherweise zu einer Änderung der zwei hochgradigsten Goldabschnitte führen, da in der Umgebung grobkörniges Gold vorhanden sein kann.

Tabelle 1: Höhepunkte der Goldanalyseergebnisse für Wilson

Bohrloch von (Meter) bis (Meter) Länge (Meter) Goldgehalt (g/t) HMW 21-01 77,0 81,0 4,0 17,31 einschließlich 78,0 80,0 2,0 33,40 einschließlich 78,0 79,0 1,0 58,80 HMW 21-09 121,0 124,0 3,0 13,11 einschließlich 122,0 124,0 2,0 19,50 einschließlich 123,0 124,0 1,0 38,00 HMW 21-09 138,0 140,0 2,0 5,07 einschließlich 139,0 140,0 1,0 9,35 HMW 21-02 17,0 24,0 7,0 3,47 einschließlich 18,0 21,0 3,0 5,53 HMW 21-06 70,0 74,0 4,0 2,17 einschließlich 71,0 72,0 1,0 4,22 HMW 21-05 168,0 169,0 1,0 0,51

Die Bohrlöcher wurden im Bereich des Vorkommens Toussaint auf dem Konzessionsgebiet niedergebracht. Die Bohrlöcher HMW 21-01, 21-02, 21-05 und 21-06 wurden an der Westseite von Toussaint gebohrt, HMW 21-09 an der Ostseite von Toussaint. Alle Bohrlöcher durchteuften die Toussaint-Mineralisierung (die „Mineralisierung“). Diese Mineralisierung besteht generell aus beigefarbenem bis hellgrauem vulkanischen Tuffstein, der geblättert, geschert und stark alteriert ist. Die Alteration besteht in erster Linie aus Kieselerde, Serizit und Kalzit. Eine Ankerit- und Chloritaleration kommt in geringerem Ausmaß vor. Die Mineralisierung sieht aufgrund zahlreicher paralleler Schichten oft gestreift aus. Die Mineralisierung tritt in Form von Pyrit, Chalkopyrit und stellenweise als sichtbares Gold auf. Quarzerzgänge sowie Schnüre mit Sulfidmineralen verlaufen parallel oder subparallel zur Schichtung.

Herr Branden Haynes, President von Hawkmoon, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Erhalt positiver Ergebnisse aus unserem Sommer-Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Wilson. Einige der Bohrlöcher haben gar unsere Erwartungen übertroffen. Abgesehen von diesen hervorragenden Goldwerten lag das Programm auch deutlich unter dem Budget. Geldmittel, die für dieses Programm vorgesehen waren, aber nicht benötigt wurden, können nun für zukünftige Arbeitsprogramme verwendet werden.“

Über Hawkmoon Resources

Das Hauptaugenmerk von Hawkmoon ist vollständig auf seine drei Goldprojekte in Quebec gerichtet. Zwei dieser Projekte liegen im Grünsteingürtel Abitibi - einer der weltweit größten Goldlagerstätten. Diese beiden Goldprojekte sind an von der Regierung unterhaltene Straßen angeschlossen und befinden sich in unmittelbarer Nähe zueinander östlich der Ortschaft Lebel sur Quévillon. Das dritte Projekt ist im Goldcamp Belleterre südwestlich von Val-d’Or gelegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die Fachinformationen in dieser Pressemeldung wurden von Thomas Clarke, P.Geo., Pr.Sci.Nat., geprüft und genehmigt. Herr Clarke ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101 sowie ein Director und Vice President of Exploration von Hawkmoon.

HAWKMOON RESOURCES CORP.,

FÜR DAS BOARD

„Branden Haynes“

Branden Haynes, Chief Executive Officer

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen. Die Verwendung von Wörtern wie „erwartete“, „prognostizierte“, „verfolgt“, „Pläne“ und ähnlichen Ausdrücken dient der Kenntlichmachung von zukunftsgerichteten Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen über das Bohrprogramm des Unternehmens auf dem Konzessionsgebiet Wilson, die für zukünftige Projekte verfügbaren Geldmittel, den Erhalt der Analyseergebnisse der restlichen dreiundzwanzig Bohrlöcher und den Erhalt der Metallsiebfraktion für drei hochgradige Proben. Die zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Mitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung der zukunftsgerichteten Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

Nähere Informationen erhalten Sie über Branden Haynes, Chief Executive Officer und Director, per E-Mail an branden@hawkmoonresources.com oder telefonisch unter der Rufnummer 604-817-1595.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

