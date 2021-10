American Manganese gibt den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 20 Millionen C$ mit institutionellen Investoren bekannt

5. Oktober 2021 - Surrey, BC – American Manganese Inc. („AMY“ oder „Unternehmen“) (TSXV: AMY) (OTCQB: AMYZF) (FSE: 2AM) gab heute bekannt, dass es seine bereits angekündigte Privatplatzierung von Stammaktien („Stammaktien“) und Warrants zum Erwerb von Stammaktien („Warrants“) an institutionelle Investoren mit einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 20 Millionen C$ („Privatplatzierung“) abgeschlossen hat. Im Rahmen der Privatplatzierung hat das Unternehmen bis zu 20.000.000 Stammaktien und Warrants zum Erwerb von bis zu 20.000.000 Stammaktien zu einem Preis von 1,00 C$ pro Stammaktie und zugehörigem Warrant ausgegeben. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,25 C$ pro Stammaktie zu einem beliebigen Zeitpunkt vor dem dreijährigen Jahrestag des Abschlusses der Privatplatzierung („Abschlussdatum“).

A.G.P./Alliance Global Partners („Agent“) fungierte als exklusiver Platzierungsagent für die Privatplatzierung.

Die im Rahmen der Privatplatzierung ausgegebenen Stammaktien und Warrants wurden durch einen Prospektnachtrag zum Kurzprospekt des Unternehmens vom 16. September 2021 (zusammenfassend „Prospektnachtrag“) qualifiziert, der in der Provinz British Columbia eingereicht wurde. In den Vereinigten Staaten wurden die Stammaktien, Warrants und die bei Ausübung der Warrants auszugebenden Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß den Ausnahmeregelungen von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung („U.S. Securities Act“) und bestimmter anderer Rechtsordnungen in Übereinstimmung mit geltenden Wertpapiergesetzen angeboten. Es wurden keine Wertpapiere an in Kanada ansässige Personen oder Unternehmen zum Verkauf angeboten oder verkauft.

Der Agent erhielt eine Barprovision in Höhe von 7,0 % des gesamten Bruttoerlöses aus dem Verkauf der Stammaktien und Warrants. Darüber hinaus gab das Unternehmen an den Agenten Warrants in Höhe von 7,0 % der Anzahl der im Rahmen der Privatplatzierung verkauften Stammaktien aus („Vermittler-Warrants“). Jeder Vermittler-Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Kauf einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 1,00 C$ pro Aktie zu einem beliebigen Zeitpunkt ab sechs Monaten ab dem Abschlussdatum bis zum dreijährigen Jahrestag des Abschlussdatums.