True Leaf sichert sich Fremdfinanzierung zur Weiterentwicklung des Monashee Gateway Business Park

5. Oktober 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) hat eine Fremdfinanzierung verlängert und erhöht, um die Entwicklung seines geplanten Monashee Gateway Business Park in Lumby (British Columbia) voranzutreiben. Mit der neuen Finanzierung kann das Unternehmen die Versorgungsleitungen für die in Phase 1 angebotenen Grundstücke installieren. Das Unternehmen hat vor Kurzem sechs Grundstücke mit 7,8 Acres Gesamtfläche, die auf dem Gewerbeimmobilienmarkt in der Okanagan-Region einen ungefähren Wert von 6,4 Millionen Dollar haben, zum Verkauf inseriert. Eine zusätzliche Fläche von 32 Acres wird in weiteren Phasen unterteilt und erschlossen werden.

True Leaf wird die neuen Geldmittel zur Installation von Wasser-, Kanalisations- und Stromleitungen sowie zur Landschaftsgestaltung der ersten Grundstücke verwenden. Die verbleibenden Mittel werden zur Zahlung der Grundsteuern des Unternehmens, zur Einzahlung in eine Zinsreserve und zur Begleichung von Hypothekenerneuerungsgebühren genutzt, was die Finanzlage des Unternehmens unmittelbar stärkt

Zur Sicherung der neuen Finanzierung hat True Leaf am 1. Oktober 2021 die erste Hypothek auf sein Grundstück bei Canguard Mortgage Investment Corporation verlängert und erhöht (die „neue Hypothek“). Die neue Hypothek stellt ein Hypothekendarlehen in Höhe von 4.000.0000 CAD mit 15 Monaten Laufzeit und einem festen Zinssatz von 10 % pro Jahr (monatlich berechnet; monatlich und nicht im Voraus zahlbar) dar. Das Fälligkeitsdatum ist nun der 31. Januar 2023 (zuvor war sie am 1. Dezember 2021 fällig). Vor Fälligkeit sind keine Tilgungszahlungen, nur Zinszahlungen zu leisten. Die neue Hypothek ist durch das Grundstück des Unternehmens in Lumby (British Columbia) (das „Lumby-Grundstück“) sowie durch ein erstrangiges Sicherungsrecht am gesamten vorhandenen und anschließend erworbenen beweglichen Vermögen des Unternehmens gesichert. Die neue Hypothek ersetzt die aktuelle Hypothek in Höhe von 3.000.000 CAD bei Canguard Mortgage Investment Corporation. Die neue Hypothek unterliegt bestimmten üblichen finanziellen Klauseln sowie den folgenden Bestimmungen bezüglich der zusätzlichen 1.000.000 CAD (der „Vorschuss“):