Volker Schilling, Vorstand der Greiff Capital Management AG, blickt in die Post-Corona Zeit und definiert zwei Branchen, die von der Sehnsucht der Menschen nach Normalität profitieren könnten.

Laut Schilling sei davon auszugehen, dass es in den kommenden zwei, drei Jahren eine "massive Ausgabewelle für diskretionäre Dienstleistungen" in Freizeit, Reisen und Unterhaltung geben wird. So sehnten sich nach der Pandemie die Verbraucher nach einem Besuch in Restaurants, Bars, Biergärten, Freizeitparks, Konzerten oder nach Reisen in andere Länder: "Mit der schrittweisen Wiedereröffnung der eingeschränkten Aktivitäten werden die Menschen dies in Scharen tun. Gemäß einer Analyse von Empirical Research Partners beläuft sich allein in den USA die aufgestaute Nachfrage nach diesen Dienstleistungen durch den COVID-bedingten Konsumverzicht auf über 600 Milliarden US-Dollar."