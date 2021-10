Aufgrund des verstärkten Ausbaus des Eigenbetriebs von Windparks ist die Gesamtleistung deutlich höher als im vergangenen Jahr. Die Segmente des Konzerns „Projektentwicklung“ und „Services“ wiesen bei Gesamtleistungen und EBITDA hohe Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf. Im Segment „Stromerzeugung“ wurde die Gesamtleistung und des EBITDA von den schwachen Windverhältnissen im ersten Halbjahr negativ beeinflusst.

Und heute Projekte „schlüsselfertig“ in Polen verkauft – 58,8 MW

Die Windparks „Krzecin“ und „Kuslin“ mit einer geplanten Gesamtnennleistung 58,8 MW wurden an eine Tochtergesellschaft des Octopus Renewables Infrastructure Trust plc verkauft, der von Octopus Renewables Limited, Teil der Octopus Energy Group, verwaltet wird. Nachdem PNE bereits früher mehrere Windparkprojekte in Polen veräußern konnte, darunter den Windpark „Jasna“ mit einer Nennleistung von 132 MW, stellen die jetzigen Verkäufe einen weiteren Fortschritt im polnischen Markt dar, denn zum ersten Mal hat PNE dort Projekte „turn key“, also schlüsselfertig nach der Errichtung, veräußert.

Konzerngeselslchaften geben den Stab weiter

Die Sevivon Sp. z o.o., ein Unternehmen der PNE-Gruppe im polnischen Markt, hatte die beiden Projekte in der Entwicklung übernommen und mit ihrer umfangreichen Kompetenz baureif und finanzierungsfähig zu Ende entwickelt. Die Projektfinanzierung wurde für beide Projekte von der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) und der BayernLB zur Verfügung gestellt. Nach der Inbetriebnahme der Windparks wird die PNE-Tochtergesellschaft energy consult für die technische und kaufmännische Betriebsführung zuständig sein.

Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender der PNE AG: „Mit diesem erneuten Vertriebserfolg kann PNE im polnischen Markt noch fester Fuß fassen. Zusammen mit den bereits früher realisierten Projekten „Barwice“ und „Jasna“ summiert sich unser Marktanteil auf über 233 MW. Das ist erfreulich und bestätigt unser langjähriges Engagement in einem Markt, der sich zunehmend für saubere Energien öffnet. Erfreulich ist auch, dass wir über das Betriebsmanagement den Projekten langfristig verbunden bleiben.“