Hello Pal meldet Monatsumsatz von 2.707.496 CAD für September 2021

5. Oktober 2021 – Vancouver (British Columbia). Hello Pal International Inc. (CSE: HP, Frankfurt: 27H, OTC: HLLPF) („Hello Pal“ oder das „Unternehmen“), ein Anbieter von schnell wachsenden internationalen Livestreaming-, Sprachlern- und sozialen Kryptowährungsplattformen, freut sich bekannt zu geben, dass es im September 2021 in Zusammenhang mit seinen Livestreaming-Diensten und dem Kryptowährungs-Mining einen Umsatz von 2.707.496 CAD erzielt hat.

Abb. 1: Grafische Darstellung des monatlichen Umsatzes

Die Bruttomarge für den Berechnungszeitraum für Krypto-Mining und Livestreaming betrug 68 % bzw. 15 %.

Das Unternehmen verzeichnete bei seinem Livestreaming-Geschäft einen Umsatzzuwachs von 30 % in Gebieten außerhalb Chinas, insbesondere in den Gebieten Naher Osten und Südostasien, deren Leistung sich weiterhin verbessert.

In Bezug auf das Krypto-Mining-Geschäft gilt zu sagen, dass die Kryptowährungs-Spotpreise äußerst volatil waren, was zu einem leichten Rückgang des Umsatzes aus dem Krypto-Mining führte. Mit der anhaltenden Standortverlagerung von mehr und mehr Mining-Rigs aus China erwartet das Unternehmen, dass seine Krypto-Mining-Aktivitäten in den nächsten zwei bis drei Monaten wieder mit voller Kapazität laufen werden.

Die jüngsten Turbulenzen im Kryptowährungsbereich in China in den letzten Monaten hatten bislang nur eingeschränkte Auswirkungen auf das Unternehmen, da Shanghai Yitang, der strategische Partner des Unternehmens, der das Unternehmen bei der Verwaltung seines Krypto-Mining-Geschäfts unterstützt, im Voraus Maßnahmen ergriffen hat.

„Wir hatten das große Glück, dass Shangai Yitang uns geholfen hat, das aktuelle, sich schnell verändernde Kryptowährungsumfeld in China zu navigieren“, erklärt K.L. Wong, Gründer und Chairman des Unternehmens. „Obwohl wir zeitlich hinter unseren anfänglichen Erwartungen zurückbleiben, erwarten wir keine größeren Hürden bei der Umsetzung unserer ursprünglichen Pläne in Bezug auf Krypto-Mining und dessen Einbindung in unsere internationale soziale Plattform.“

