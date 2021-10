STRASSBURG (dpa-AFX) - Die Zahl von Migranten, die über Belarus illegal in die EU gelangen, ist zuletzt wieder deutlich zurückgegangen. "Wir beobachten in den vergangenen Wochen einen starken Rückgang irregulärer Ankünfte aus Belarus", sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Dienstag im Europaparlament in Straßburg.

Grund dafür sei, dass keine Flüge mehr von Bagdad nach Minsk gingen, sagte Johansson. Nun suche man Kontakt zu Herkunftsländern in Afrika, deren Bürger vom belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko in die Irre geführt würden, indem ihnen eine einfache Einreise in die EU in Aussicht gestellt wird. An Belarus grenzen die EU-Länder Lettland, Litauen und Polen.