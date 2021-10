Berlin (ots) - "Die von der IG BAU erhobenen Vorwürfe, die Arbeitgeber hättendie Tarifverhandlungen zum Scheitern geführt, entbehren jeder Grundlage. Dasgenaue Gegenteil ist der Fall: Wir haben bereits in der ersten Verhandlungsrundeein Angebot mit einem Volumen von 3 % auf den Tisch gelegt und Vorschläge zurOst-West-Angleichung gemacht.Wir waren auch vorletzte Woche bereit, der Gewerkschaft ein wesentlichverbessertes Angebot in den Lohn- und Gehaltstarifverhandlungen unterEinbeziehung der Ost-/West-Angleichung vorzulegen. Aber die IG BAU hatte an derPräsentation eines neuen Angebots kein Interesse. Genauso unwahr ist derVorwurf, die Pendelzeiten zur Baustelle würden heute völlig ignoriert. Tatsacheist, dass bereits heute jeder Arbeitnehmer als Ausgleich für Fahrten zu denBaustellen jährlich zusammen mit dem Tariflohn rund 1.000 Euro pauschal alsZuschlag für Wegezeiten erhält, zuzüglich weiterer Geldleistungen für An- undAbreise und Wochenendheimfahrten. Die von der IG BAU geforderten Neuregelungenfallen unter die Friedenspflicht der bestehenden ungekündigtenRahmentarifverträge, können also nicht Gegenstand der Lohn- undGehaltsverhandlungen sein." Mit diesen Worten reagierte der Verhandlungsführerder Arbeitgeber, Uwe Nostitz, der zugleich Vizepräsident des ZentralverbandsDeutsches Baugewerbe ist, auf die zuletzt verbreiteten Fake News der IG BAU.Organisatorische Hinweise:Die Schlichtungsverhandlung findet statt im Hotel Berlin Central District(Stauffenbergstraße 26, 10785 Berlin).Die Zentralschlichtungsstelle tritt morgen um 8.30 Uhr zusammen.Schlichter ist Prof. Dr. Rainer Schlegel, Präsident des Bundessozialgerichts.Verhandlungsführer für die Arbeitgeber ist Uwe Nostitz, zugleich Vizepräsidentdes Zentralverbands Deutsches BaugewerbePressekontakt: Dr. Ilona Klein (mobil erreichbar unter 0172 2144601)Pressekontakt:Dr. Ilona K. KleinLeiterin Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZentralverband Deutsches BaugewerbeKronenstr. 55-5810117 BerlinTelefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420Mobil: 0049 172 2144601eMail mailto:klein@zdb.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/33001/5038181OTS: ZDB Zentralverband Dt. Baugewerbe