Renexxion Ireland Ltd. gibt eine Vereinbarung zur Lizenzierung und Zusammenarbeit mit Dr. Falk Pharma GmbH bekannt

· Renexxion Ireland und Dr. Falk Pharma haben eine exklusive Lizenzierungs- und Kooperationsvereinbarung geschlossen, um Naronaprid in den späteren Entwicklungsstadien in Großeuropa (einschließlich Großbritannien), Russland, den zentralasiatischen Republiken und bestimmten australasiatischen Ländern voranzubringen.

ROSCREA, Irland und FREIBURG, Deutschland, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Renexxion Ireland Ltd, ein privates biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Bereitstellung innovativer Arzneimittel für Patienten mit einem hohen ungedeckten Bedarf an gastrointestinalen Erkrankungen verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es eine Lizenzierungs- und Kooperationsvereinbarung mit der Dr. Falk Pharma GmbH geschlossen hat, um Naronaprid, ein einzigartiges gastrointestinale Prokinetikum im Spätstadium, zunächst für Gastroparese, gemeinsam zu entwickeln und zu vermarkten.

· Im Rahmen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung hat Dr. Falk Pharma eine Vorauszahlung geleistet und sich zu einer erheblichen Entwicklungsfinanzierung, zu klinischen, regulatorischen und vertrieblichen Meilensteinzahlungen sowie zu Lizenzgebühren im zweistelligen Prozentbereich verpflichtet.

· Renexxion Irland behält die verbleibenden Rechte an Naronaprid weltweit, einschließlich des Großraums China, der Vereinigten Staaten und Japan, und diese Zusammenarbeit mit Dr. Falk Pharma wird als wichtiger Katalysator dafür dienen, dass Renexxion Naronaprid für Patienten mit gastrointestinalen Motilitätsstörungen weltweit weiterentwickelt.

· Renexxion Ireland wird seine Verpflichtungen im Rahmen der Lizenz- und Kooperationsvereinbarung, einschließlich zusätzlicher Forschungen, von seiner Betriebsstätte in Roscrea, Irland, aus wahrnehmen.

Naronaprid ist ein Arzneimittelkandidat in der späten klinischen Phase, der eine einzigartige Kombination aus agonistischen Eigenschaften des Serotonin-5HT4-Rezeptors und antagonistischen Eigenschaften des Dopamin-D2-Rezeptors aufweist, die beide klinisch validierte Zielmoleküle sind und sowohl im oberen als auch im unteren Gastrointestinaltrakt wirken.

„Dr. Falk Pharma ist führend in der Entwicklung und Vermarktung von gastrointestinalen Arzneimitteln in Europa und verfügt über das Wissen, die Erfahrung und die tiefgreifenden klinischen und kommerziellen Erkenntnisse, die eine transformative Zusammenarbeit für Renexxion Ireland darstellen und zu wichtigen Wendepunkten in der Wachstumsentwicklung des Unternehmens führen werden", sagte Dr. Peter Milner, FACC, Vorsitzender und CEO.