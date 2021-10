Renningen / München (ots) - Das Unternehmen K2 Systems präsentiert auf der

diesjährigen The smarter E in München praktische Erweiterungen für das Dome 6

System , um alle Anwendungsfälle auf einem Flachdach abzudecken. Eine exklusive

Vorschau direkt auf dem Stand A4.270 gibt es darüber hinaus auf die neue

dachparallele Variante Dome 6.0 sowie auf die MultiRail CSM Kurzschiene speziell

für Wellblecheindeckungen. Digitale Unterstützung erhalten Installateure ab

sofort nicht nur in der Planungsphase über die neue K2 Base Version, sondern

bereits in der Lern- und Einarbeitungsphase mit der neuen

Online-Schulungsplattform K2 Training und über die K2 DocuApp in der

Dokumentationsphase. Mit zwei neuen Standorten in Australien und Slowenien

Anfang des Jahres, der Installation zahlreicher Megawatt-Projekte mit K2

Lösungen und der angestiegenen Produktionskapazität zeigt sich die erfolgreiche

Entwicklung von K2 Systems als weltweit agierender und führender Hersteller von

Montagesystemen.



Mehrere Erweiterungen machen das Dome 6 System zum Flachdach-Allrounder







(https://k2-systems.com/de/produkte/montagesysteme-flachdaecher/dome-6-systeme)

kann dank neuer Komponenten und Weiterentwicklungen ab sofort alle gängigen

Anwendungsfälle flexibel auf dem Flachdach abdecken:



- Installateure können seit Kurzem das System entweder vormontiert mit

Schienen-Sets und festen Reihenabständen oder als unmontiertes

Langschienensystem beziehen. Letzteres eignet sich durch seine hohe

Flexibilität vor allem bei Großprojekten und in Ländern mit geringen

Lohnkosten. Die neue Variante benötigt zusätzlich - im Sinne des

K2-Baukastenprinzips - nur den bekannten Schienenverbinder des Dome Classic

Systems. Der Installateur wählt bei der Planung in K2 Base einfach über einen

Klick zwischen den Systemvarianten aus.

- Für eine weitere Flexibilität bei der Montage sorgt die Möglichkeit, neben der

herkömmlichen Eckklemmung, die Solarmodule über die sog. Viertelklemmung

sicher zu befestigen. Diese Option steht dem Planer ebenfalls in K2 Base zur

Verfügung und bietet besonders bei Projekten mit hohen Wind- und Schneelasten

sowie bei breiteren Modulen (bis zu 2390 x 1170 mm) eine ideale Lösung.

- Der modulare Aufbau des Dome 6 Systems ermöglicht zudem die Kombination aus

einer zweiseitig aufgeständerten D-Dome 6 Anlage mit einem einseitigen S-Dome

6 Reihenabschluss sowie die Belegung freier Flächen bei Hindernissen, um die

Platzkapazitäten auf dem Dach maximal auszunutzen. Die Kombination kann Seite 2 ► Seite 1 von 4



Das ein- und zweiseitig aufgeständerte Dome 6 System(https://k2-systems.com/de/produkte/montagesysteme-flachdaecher/dome-6-systeme)kann dank neuer Komponenten und Weiterentwicklungen ab sofort alle gängigenAnwendungsfälle flexibel auf dem Flachdach abdecken:- Installateure können seit Kurzem das System entweder vormontiert mitSchienen-Sets und festen Reihenabständen oder als unmontiertesLangschienensystem beziehen. Letzteres eignet sich durch seine hoheFlexibilität vor allem bei Großprojekten und in Ländern mit geringenLohnkosten. Die neue Variante benötigt zusätzlich - im Sinne desK2-Baukastenprinzips - nur den bekannten Schienenverbinder des Dome ClassicSystems. Der Installateur wählt bei der Planung in K2 Base einfach über einenKlick zwischen den Systemvarianten aus.- Für eine weitere Flexibilität bei der Montage sorgt die Möglichkeit, neben derherkömmlichen Eckklemmung, die Solarmodule über die sog. Viertelklemmungsicher zu befestigen. Diese Option steht dem Planer ebenfalls in K2 Base zurVerfügung und bietet besonders bei Projekten mit hohen Wind- und Schneelastensowie bei breiteren Modulen (bis zu 2390 x 1170 mm) eine ideale Lösung.- Der modulare Aufbau des Dome 6 Systems ermöglicht zudem die Kombination auseiner zweiseitig aufgeständerten D-Dome 6 Anlage mit einem einseitigen S-Dome6 Reihenabschluss sowie die Belegung freier Flächen bei Hindernissen, um diePlatzkapazitäten auf dem Dach maximal auszunutzen. Die Kombination kann