Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Neuigkeiten zu Verkauf von Lomiko Technologies Inc. an Promethieus Technologies Inc. für 1.236.625 $ 5. Oktober 2021 – Vancouver, B.C., Kanada, Lomiko Metals Inc. (“Lomiko”) (TSX-V: LMR, OTC: LMRMF, FWB: DH8C) Lomiko Metals Inc. gab am 31. Juli 2019 bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Verkauf seiner 100-prozentigen Beteiligung an Lomiko …