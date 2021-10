Nordex hat einen weiteren Großauftrag an Land gezogen: Der Windenergie-Anlagenbauer soll für ein Projekt der türkischen Eksim Yatirim Holding in der Ukraine 14 Turbinen des Typs N149/4.X mit einer Gesamtkapazität von 67 Megawatt liefern. Zum Auftragsumfang gehört zudem ein Premium-Servicevertrag mit einer Laufzeit von 15 Jahren, meldet Nordex am Dienstag.Wie üblich machen die Hamburger keine Angaben zum ...