Übernahme von MGG erweitert Nynomics Produktportfolio um hochmargige Miniaturglühlampen



Nynomic hat vergangene Woche mit dem vollständigen Erwerb der MGG Micro- Glühlampen-Gesellschaft Menzel GmbH ('MGG') einen weiteren Schritt der Buy-and-Build-Strategie verkündet, der u.E. sowohl die Produktpalette als auch die eigene Wertschöpfungskette des Konzerns sinnvoll erweitert.

Hochprofitables Target zu angemessenem Preis: Nach Unternehmensangaben wird die Akquisition zu einem 'wesentlichen' Teil mit Aktien (MONe: ca. 75%) und Cash (25%) finanziert. Hierzu werden im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung insgesamt 116.700 neue Stammaktien (ca. 2% des Grundkapitals) an die POSSEHL Mittelstandsbeteiligung GmbH als bisherigem Eigentümer des Targets ausgegeben. Auf Basis des Kursniveaus im unmittelbaren Vorfeld der Vollzugsmeldung (ca. 48,00 Euro) rechnen wir folglich mit einem Kaufpreis i.H.v. rund 7,5 Mio. Euro. Angesichts eines avisierten Umsatzniveaus von 2,5 bis 3,0 Mio. im kommenden Jahr sowie einer EBIT-Marge im niedrigen mittleren zweistelligen Prozentbereich (MONe: ca. 30% in 2021) dürfte die Bewertung mit einem EV/EBIT von etwa 8-9x u.E. angemessen ausfallen und somit erneut die M&A-Expertise des Managements verdeutlichen. Unter Annahme einer Konsolidierung ab Oktober sollte MGG im aktuellen Geschäftsjahr noch Beiträge von ca. 0,6 Mio. Euro Umsatz und 0,2 Mio. Euro EBIT beisteuern.

Sinnvolle Erweiterung der Produktpalette und Wertschöpfungskette: Als Spezialist für hochpräzise Miniaturglühlampen bietet die in Wentorf bei Hamburg ansässige MGG mehr als 5.000 verschiedene Lampentypen als standardisierte Katalogware. Darüber hinaus entwickelt und fertig das Unternehmen jedoch auch Lichtwurf-, Linsen- und Speziallampen für kundenspezifische Anforderungen. Zu den häufigsten Applikationen gehört neben den Bereichen Infrarot-Technologie, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik, Telekommunikation, Werkzeugmaschinensteuerung und Verteidigungselektronik auch die optische Messtechnik bzw. Spektroskopie. So zählte beispielsweise auch Nynomic bereits seit mehreren Jahren zum Kundenstamm der Gesellschaft.



Rating: Halten

Analyst:

Kursziel: 52,00 Euro