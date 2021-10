DGAP-Media / 05.10.2021 / 14:29

Das OLG München hat einen Arrestantrag gegen M. Braun eines geschädigten Anlegers bestätigt. Damit können Vermögenswerte für den Anleger sofort gesichert werden Die Rechtsanwaltskanzlei Leipold hat erneut in einem Arrestverfahren gegen Dr. Markus Braun (Ex Vorstand Wirecard AG) die Ansprüche erfolgreich durchsetzen können. Das Landgericht München I hatte den Arrestantrag zunächst abgewiesen, mit der Begründung es würde kein hinreichender Arrestgrund für einen Arrest bestehen. Das OLG München hat nunmehr durch Urteil am 27.09.2021 unter dem Az.: 3 U 4456/21 den Arrest erlassen. Somit konnte unmittelbar danach die Vollstreckung in die zahlreichen Vermögenswerte von Herrn Dr. Braun beginnen.