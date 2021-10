Poda schließt die Lieferung von 500.000 Beyond Burn Poda Pods ab

Vancouver, BC, 5. Oktober 2021 – Poda Holdings, Inc. („Poda“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PODA, FWB: 99L, OTC: PODAF) freut sich bekannt zu geben, dass die Lieferung der zuvor angekündigten Bestellung von 500.000 Beyond Burn Poda Pods abgeschlossen wurde.

Am 4. Oktober 2021 hat Poda die Lieferung von 500.000 Beyond Burn Poda Pods an den Kunden abgeschlossen, die zuvor am 7. September 2021 bestellt worden waren. Es wird erwartet, dass der Kunde nun mit den Vorbereitungen für die Markteinführung der Produkte auf dem asiatischen und europäischen Markt beginnen wird.

Ryan Selby, CEO des Unternehmens, sagte: „Diese Lieferung markiert den Beginn des Großumsatzes der Produkte von Poda. In unserer Pilotproduktionsanlage werden weiterhin fast 400.000 Poda Pods pro Monat produziert, und diese Produktion wird verwendet, um das kontinuierliche Umsatzwachstum bei strategischen Kunden in Märkten auf der ganzen Welt zu unterstützen. Unser Ziel ist, die wichtigsten Märkte vorzubereiten, damit wir die gesamte erwartete monatliche Produktionskapazität von 10 Millionen Stück verkaufen können, sobald die Produktionsanlage in Betrieb genommen wird. Ich freue mich auf ein spannendes Jahr 2022, in dem wir über unsere strategischen Tochtergesellschaften unsere Produktionskapazitäten und Verkaufsvolumen weiter ausbauen und unsere Aktivitäten in Märkte rund um den Globus ausweiten werden.“

Für das Board:

Ryan Selby

CEO, Director und Board-Chairman

Poda Holdings, Inc.

gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): +1-833-TRY-PODA (879-7632)

Außerhalb Nordamerikas: +1-406-TRY-PODA (879-7632)

investors@poda-holdings.com

www.poda-holdings.com

ÜBER PODA HOLDINGS, INC.

Poda Holdings, Inc. („Poda“ oder das „Unternehmen“) ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von „Heat-not-Burn“-Raucherprodukten („HNB“) beteiligt, die das Potenzial haben, die mit brennbaren Raucherprodukten verbundenen Risiken zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HNB-System entwickelt, bei dem eigens entwickelte biologisch abbaubare „Einweg-Pods“ verwendet werden. Sie sind sowohl benutzerfreundlich als auch umweltverträglich. Das innovative Design der HNB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Erhitzern und den Pods. Damit entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und den Benutzern wird ein äußerst bequemes und angenehmes Rauchererlebnis mit einem potenziell geringeren Risiko geboten. Das HNB-System von Poda ist in Kanada vollständig patentiert und in mehr als 60 weiteren Ländern zum Patent angemeldet. Damit werden 70 % der Weltbevölkerung erreicht. Die vom Unternehmen entwickelten „Poda Pods“ sind die ersten und einzigen Zigaretten mit einem komplett geschlossenen Endstück. Bei diesem exklusiven Design entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und man erhält eine HNB-Zigarette völlig ohne Asche. Das vollständig patentierte System von Poda ist einzigartig und löst das Hauptproblem ALLER anderen HNB-Produkte, nämlich den täglichen Reinigungsaufwand. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens - die Beyond Burn Poda Pods - enthalten eine einzigartige tabakfreie Mischung aus pelletierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin versetzt werden. Damit können erwachsene Raucher auf eine rauchfreie Alternative zu den üblichen Zigaretten zurückgreifen, ohne dabei auf den Rauchgenuss verzichten zu müssen. Beyond Burn Poda Pods wurden handwerklich fachkundig hergestellt, um das Geschmackserlebnis herkömmlicher Zigaretten auch ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Tabak perfekt nachzuahmen.