BERENBERG stuft Biontech auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Zhiqiang Shu

Analysiertes Unternehmen: Biontech

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 400

Kursziel alt: 400

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Ein erfolgsversprechendes Mittel des US-Konzerns Merck & Co gegen die Lungenkrankheit Covid-19 sei im Kampf gegen die Pandemie ermutigend, schrieb Analyst Zhiqiang Shu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für eine Zulassung für die breite Bevölkerung sei es aber noch zu früh. Das Mittel dürfte den Bedarf für Impfungen nicht eliminieren und die Impfbereitschaft nicht schmälern. Der deutliche Kursrücksetzer bei Biontech sei insofern nicht gerechtfertigt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 07:11 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.