Lordstown Motors Nur 2 US$ wert? Der Analyst von Morgan Stanley straft Lordstown Motors (WKN: A2QGHG) mit einer Kurszielreduktion von acht auf nur noch 2 US$ pro Aktie ab. Die Reaktion am Markt sind -7% auf 5,44 US$. Lordstown Motors ist ein Unternehmen aus Lordstown, Ohio. Stilecht amerikanisch baut man Pickup Trucks und zwar elektrische – Lordstown strebt die Serienproduktion des […]