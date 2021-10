Ehemalige JP Morgan/Wirex- Executive wird Managing Director bei Banxa, um die europäische Expansion zu leiten

Toronto und Amsterdam, Niederlande, 5. Oktober 2021 – BANXA Holdings Inc. (TSX-V:BNXA) (OTCQX:BNXAF) (FWB:AC00) („Banxa“ oder „das Unternehmen“), der weltweit erste börsennotierte Zahlungsdienstleister (PSP) und Reg-Tech-Plattform für die digitale Asset-Branche, gab heute bekannt, dass es sich auf die weitere globale Expansion konzentriert. Ferner meldet das Unternehmen die Einstellung von Jan Lorenc als Managing Director of Europe.

Herr Lorenc wechselt vom schnell wachsenden Fintech-Unternehmen Wirex zu Banxa, wo er als Managing Director und Head of EEA Markets für die Geschäfte in Europa verantwortlich war. Davor war Jan Lorenc bei TransferMate Global Payments, JP Morgan, Allied Irish Bank und Anglo Irish Bank tätig. Herr Lorenc bringt umfangreiche Erfahrung in der Finanzdienstleistungs- und Zahlungsbranche mit und verfügt über ein breites Netzwerk in ganz Europa.

Diese wichtige Personalentscheidung wird die Expansion von Banxa in weitere europäische Länder beschleunigen, wobei der Schwerpunkt auf dem Erwerb von weiteren lokalen Lizenzen und Regulierungen für digitale Vermögenswerte liegt und dem Hinzufügen von lokalen Zahlungsmethoden, um Benutzern auf dem gesamten Kontinent einen schnellen und sicheren Zugang zu digitalen Währungen zu ermöglichen. Die Partner von Banxa werden von höheren Konversionsraten und zuverlässigen Zahlungsmethoden profitieren, was bedeutet, dass ihre Nutzer mehr Wert auf die Plattformen unserer Partner hochladen können.

Herr Lorenc sagte zu seiner neuen Rolle: „Ich freue mich sehr, bei Banxa zu sein. Ich glaube, dass der Kryptowährungssektor langsam erwachsen wird, und Unternehmen, die verstehen, dass der Aufbau der neuen Finanzwelt die Integration und Verbesserung der traditionellen Finanzmärkte bedeutet, werden einen enormen Wettbewerbsvorteil haben. Mit seiner geografischen Reichweite und seinem globalen und lokalen Zahlungsansatz ist Banxa dafür in einzigartiger Weise positioniert. Ich freue mich darauf, die Möglichkeiten und Teams engagierter Fachkräfte in der EU langfristig aus- und aufzubauen.“