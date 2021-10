Seit den Tiefständen aus März letzten Jahres bei 19,10 Euro hat sich der Wert der Deutschen Post Aktie mehr als verdreifacht und markierte Anfang September ein Rekordhoch bei 61,38 Euro. Auslöser hierfür war die Corona-Pandemie und damit zusätzlicher Schwung bei Postsendungen. Gut 2 Milliarden Päckchen wurden auf Jahressicht ausgeliefert, das ließ bullische Marktteilnehmer nicht kalt und trieb die Aktie entsprechend voran. Allerdings hat sich Ende des abgelaufenen Monats eine gesunde Konsolidierung eingestellt, diese ist aber noch längst nicht abgeschlossen und deutet auf weitere Abschläge hin. Hieraus lassen sich zwei mögliche Handelsansätze auf beiden Seiten ableiten.

Short oder long

Die erste Verkaufswelle mit den dazugehörigen Tiefs bei 52,66 Euro ist durch, jetzt könnte es kurzzeitig mit der Aktie in den Bereich von 56,72 Euro aufwärtsgehen. Von da an wird jedoch eine zweite Korrekturwelle mindestens auf ein Niveau von 49,22 Euro wahrscheinlich. Entweder setzt man als Anleger über entsprechende Scheine auf ein Short-Investment oder aber wartet eine nachhaltige Stabilisierung der Deutsche Post-Aktie im besagten Bereich ab und geht anschließend ein Long-Investment an. Sollte das Papier per Wochenschlusskurs über 60,00 Euro zulegen können, würde ein neuerliches Folgekaufsignal mit Zielen um 77,36 Euro aktiviert werden können.