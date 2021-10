Bildungsallianz des Mittelstandes fordert Pakt für (Aus- und Weiter-)Bildung / Bildung in die Mitte der Gesellschaft führen

Berlin (ots) - Gemeinsame Erklärung der Bildungsallianz des Mittelstands*



Deutschland vernachlässigt sehenden Auges seinen wichtigsten Leistungsträger -

den Mittelstand. Es fehlen Fachkräfte. Es gibt zu viele Schul- und

Studienabbrecher und zu viele unbesetzte Ausbildungsplätze. Es mangelt an

Lehrkräften, gerade im technisch / naturwissenschaftlichem Bereich, und die

Bildungsinfrastruktur ist vielfach in einem desaströsen Zustand. Nicht zu

vergessen: Es fehlt zunehmend die Wertschätzung für das Händische, den Blaumann,

die Praxis, das Nichtakademische.



Deutschland braucht eine echte Wende in der Bildungspolitik für den Erhalt der

Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum. Eine Wende, die die föderale

Bildungslandschaft in ihrer Vielfalt stärkt und weiterentwickelt. Wir fordern

daher die kommende Bundesregierung auf, (Aus- und Weiter-)Bildung wieder in die

Mitte der Gesellschaft zu führen. Wir brauchen einen anwendungsorientierten,

vielfältigen, regional orientierten föderalen Bildungspakt, der dieser

mittelstandsgeprägten Gesellschaft gerecht wird. Eine Orientierung der (Aus- und

Weiter-)Bildung an den realen Anforderungen der Sozialen Marktwirtschaft und

einer liberal-demokratischen Gesellschaft muss folgende Ziele aufweisen:







eine verbesserte praxisbezogene Ausbildung besonders für

(Hochschul-)Lehrerinnen und Lehrer

- Mehr nutzenstiftende Verbindungen (zwei Lernorte) zwischen beruflicher und

akademischer (Aus- und Weiter-)Bildung

- Mehr gestaltende Eigenverantwortung für Schulen und Hochschulen

- (Weiter-)Bildung als lebenslanger Bestandteil der persönlichen, beruflichen

und unternehmerischen Entwicklung

- Leistungsfähige digitale Infrastrukturen für alle Bildungseinrichtungen und

ihre Mitglieder

- Gebäude, die einer hochentwickelten Industrienation gerecht werden, mit

qualitativ hochwertiger Labor- und digitaler Ausstattung

- Mehr adäquate dynamisierte (Aus- und Weiter-)Bildungsmöglichkeiten



Um diese Ziele zu erreichen, fordern wir einen regional ausgerichteten föderalen

Bildungspakt und mehr finanzielle Mittel für ein vielfältiges und auf die

Bedarfe der Regionen ausgerichtetes Bildungssystem, in dem Durchlässigkeit und

Anschlussfähigkeit in der Fläche für alle Jugendlichen erhalten bleiben. Dazu

braucht es einen klugen Föderalismus mit mehr qualitativer Zentralisierung bei

gleichzeitiger Dezentralisierung (Übernahme lokaler Eigenverantwortung) und mehr

Beteiligung der Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft an der (Aus- und

Weiter-)Bildungsgestaltung. Wir fordern eine aktive Strukturpolitik, die

qualifizierte Fachkräfte in den Regionen hervorbringt, exzellente

Karrierechancen für junge Menschen schafft und damit verlässliche Impulse an die

Wirtschaftsunternehmen sendet.



Prof. Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des Mittelstands



Arthur Zimmerman, Vorstandsvorsitzender B@M



Jürgen Böhm, Stv. Vorsitzender B@M, Bundesvorsitzender des Verbandes Deutscher

Realschullehrer



Joachim Maiß, Stv. Vorsitzender B@M, Bundesvorsitzender des Verbandes der

Lehrkräfte für Berufsbildung.



*Die Bildungsallianz des Mittelstands (B@M) ist als Zusammenschluss von 22

Verbänden und Initiativen aus Bildung und Wirtschaft das größte Bildungsnetzwerk

Deutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von 380.000 Lehrerinnen und

Lehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus dem

Bildungsbereich vertreten.



---



Kontakt: Prof. Dr. Martin Wortmann



Generalsekretär Bildungsallianz



Telefon: (030) 533 206 -0



Mail: mailto:Martin.Wortmann@bvmw.de



Pressekontakt:



BVMW Pressesprecher

Eberhard Vogt

Tel.: 030 53320620

Mail: mailto:presse@bvmw.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5038312

OTS: BVMW





- Eine Dynamisierung der Entwicklung von (Aus- und Weiter-)Bildungsinhalten undeine verbesserte praxisbezogene Ausbildung besonders für(Hochschul-)Lehrerinnen und Lehrer- Mehr nutzenstiftende Verbindungen (zwei Lernorte) zwischen beruflicher undakademischer (Aus- und Weiter-)Bildung- Mehr gestaltende Eigenverantwortung für Schulen und Hochschulen- (Weiter-)Bildung als lebenslanger Bestandteil der persönlichen, beruflichenund unternehmerischen Entwicklung- Leistungsfähige digitale Infrastrukturen für alle Bildungseinrichtungen undihre Mitglieder- Gebäude, die einer hochentwickelten Industrienation gerecht werden, mitqualitativ hochwertiger Labor- und digitaler Ausstattung- Mehr adäquate dynamisierte (Aus- und Weiter-)BildungsmöglichkeitenUm diese Ziele zu erreichen, fordern wir einen regional ausgerichteten föderalenBildungspakt und mehr finanzielle Mittel für ein vielfältiges und auf dieBedarfe der Regionen ausgerichtetes Bildungssystem, in dem Durchlässigkeit undAnschlussfähigkeit in der Fläche für alle Jugendlichen erhalten bleiben. Dazubraucht es einen klugen Föderalismus mit mehr qualitativer Zentralisierung beigleichzeitiger Dezentralisierung (Übernahme lokaler Eigenverantwortung) und mehrBeteiligung der Gesellschaft, insbesondere der Wirtschaft an der (Aus- undWeiter-)Bildungsgestaltung. Wir fordern eine aktive Strukturpolitik, diequalifizierte Fachkräfte in den Regionen hervorbringt, exzellenteKarrierechancen für junge Menschen schafft und damit verlässliche Impulse an dieWirtschaftsunternehmen sendet.Prof. Dr. Martin Wortmann, Generalsekretär der Bildungsallianz des MittelstandsArthur Zimmerman, Vorstandsvorsitzender B@MJürgen Böhm, Stv. Vorsitzender B@M, Bundesvorsitzender des Verbandes DeutscherRealschullehrerJoachim Maiß, Stv. Vorsitzender B@M, Bundesvorsitzender des Verbandes derLehrkräfte für Berufsbildung.*Die Bildungsallianz des Mittelstands (B@M) ist als Zusammenschluss von 22Verbänden und Initiativen aus Bildung und Wirtschaft das größte BildungsnetzwerkDeutschlands, dessen Mitglieder die Interessen von 380.000 Lehrerinnen undLehrern, Erzieherinnen und Erziehern sowie Dozentinnen und Dozenten aus demBildungsbereich vertreten.---Kontakt: Prof. Dr. Martin WortmannGeneralsekretär BildungsallianzTelefon: (030) 533 206 -0Mail: mailto:Martin.Wortmann@bvmw.dePressekontakt:BVMW PressesprecherEberhard VogtTel.: 030 53320620Mail: mailto:presse@bvmw.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/51921/5038312OTS: BVMW