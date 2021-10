MORGAN STANLEY stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: Amy Curry

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 230

Kursziel alt: 230

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Shop Apotheke nach vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Das Quartalsergebnis sei schwach, schrieb Analystin Amy Curry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Logistikprobleme seien allerdings behoben und der Ausblick bestätigt worden./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 07:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.