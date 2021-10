RBC stuft Zalando auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Sherri Malek

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 119

Kursziel alt: 119

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zalando nach einem Webinar zum Thema Nachhaltigkeit auf "Outperform" mit einem Kursziel von 119 Euro belassen. Der Online-Händler habe die Teilnehmer in die neuen Initiativen zur Förderung der Kreislaufwirtschaft eingeführt, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ihr Fazit sei, dass Zalando mit seinen Maßnahmen zur Nachhaltigkeit im Branchenvergleich weiter führend sei./tih/tavVeröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2021 / 07:37 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2021 / 07:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.