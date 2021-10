Flosum demonstriert Exzellenz im Salesforce-Ökosystem

Für diese innovative Arbeit hat Salesforce anerkannt, dass Flosum in der Kategorie „Trailblazer" hervorragende Leistungen im Bereich Innovation erbracht hat. Als einzige native Salesforce DevOps-Lösung hat Flosum den Salesforce-Entwicklern eine transformative Technologie zur Verfügung gestellt. Durch die Kombination von beispielloser Sicherheit, Datenintegrität und einer vertrauten Benutzeroberfläche hat Flosum neu definiert, was Salesforce DevOps sein sollte.

SAN RAMON, Kalifornien, 5. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Flosum gab bekannt, dass das Unternehmen zum Empfänger des Salesforce Partner Innovation Award in der Kategorie Trailblazer ernannt wurde, der die Führungsrolle innerhalb des Salesforce-Ökosystems hervorhebt.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung, die unser Engagement für das Salesforce DevOps-Ökosystem widerspiegelt", so Girish Jashnani, CEO und Gründer von Flosum. „Salesforce ist ein außergewöhnlicher Partner und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die DevOps-Branche weiter zu innovieren." „Die Gewinner des Salesforce Partner Innovation Award wie Flosum arbeiten unermüdlich daran, den Erfolg ihrer Kunden zu ermöglichen", so Tyler Prince, Leitender Vizepräsident, Alliances & Channels, Salesforce. „Das Projekt und die Fähigkeit von Flosum, Ergebnisse zu liefern, verdeutlicht, wie Salesforce-Partner wesentlich zur Wertschöpfung beitragen und die digitale Transformation in unserer neuen Work-from-anywhere-Welt ermöglichen."

Salesforce-Partner, wie z. B. Flosum , sind Teil der wachsenden Salesforce-Wirtschaft, die laut einer neuen Studie von IDC* bis 2026 mehr als 9 Millionen neue Arbeitsplätze und 1,6 Billionen US-Dollar an neuen Geschäftseinnahmen schaffen soll. Die Studie zeigt, dass Salesforce massive Gewinne für sein Partner-Ökosystem anstrebt, das bis 2026 für jeden von Salesforce erwirtschafteten US-Dollar Gewinne in Höhe von 6,19 US-Dollar erzielen wird.

Informationen zu Flosum

Flosum ist eine führende End-to-End-Plattform für sicheres DevOps, Datenmanagement und Datenschutz, die zu 100 % nativ für Salesforce entwickelt wurde. Unser Ziel ist es, IT-Führungskräfte in die Lage zu versetzen, die Salesforce Cloud mit Zuversicht zu verwalten und Entwickler zu befähigen, Innovationen zu entwickeln. Unternehmen auf der ganzen Welt nutzen die Plattform des Unternehmens, um die digitale Transformation zu beschleunigen, indem sie den Freigabeprozess schnell und einfach gestalten, die Produktivität der Entwickler steigern und die Sicherheit und Konformität gewährleisten.