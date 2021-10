Five Steps to Scanner Success Bildanfragen an: monika@prismapr.com

JLT Mobile Computers publiziert Ratgeber mit Tipps für die Auswahl der richtigen Barcode-Scanner zur Produktivitätsmaximierung

Führender Anbieter von robusten Computern und IT-Lösungen für raue Umgebungen veröffentlicht den mittlerweile vierten kostenlosen Ratgeber als Hilfestellung bei strategischen Technologieentscheidungen in unterschiedlichen Märkten und Branchen

Växjö, Schweden, 5. Oktober 2021 * * * Nach mehr als 25 Jahren im Geschäft stellt JLT Mobile Computers, ein führender Entwickler und Hersteller robuster Computer für anspruchsvolle Einsatzumgebungen, sein gesammeltes Fachwissen in einer Reihe von Praxisratgebern zur Verfügung. Damit will das Unternehmen neuen und bestehenden Kunden helfen, die richtigen strategischen Technologieentscheidungen zur Optimierung ihrer Betriebsabläufe zu treffen. Der nunmehr vierte Ratgeber in dieser Reihe ist dem Thema Barcode-Scanner gewidmet und skizziert in fünf Schritten, was es bei der Auswahl und dem Kauf des geeigneten Equipments zu beachten gilt. Der neue JLT-Ratgeber mit dem Titel „Five Steps to Scanner Success“ steht hier kostenlos zum Download verfügbar.

Barcode-Scanner sind aus dem modernen, internationalen Handel nicht mehr wegzudenken und tatsächlich wurden im Jahr 2020 weltweit Barcode-Scanner im Wert von nahezu 7 Mrd. US-Dollar verkauft – und der Markt wächst weiter. Es gibt Hunderte verschiedener Barcode-Typen; sie alle haben ihre ganz spezifischen Stärken und Schwächen, weshalb die Wahl der richtigen Lösung nicht gerade einfach ist. Bei der Auswahl und Implementierung von Barcode-Scannern samt dem zugehörigen Equipment für mobile Mitarbeiter sind neben den Spezifikationen und dem Einkaufspreis zahlreiche weitere Überlegungen anzustellen. Jeder Einsatzbereich ist anders und stellt ganz spezifische Anforderungen, sodass nur bestimmte Technologien geeignet sind, andere dagegen nicht. Während die richtige Lösung zu Produktivitätssteigerungen führt und motivierend auf die Mitarbeiter wirkt, entstehen unnötige Kosten, wenn die falsche Wahl getroffen wird.

„Fortschrittliche Barcode-Scannertechnik in einen bestehenden Betrieb zu integrieren, ist keine einfache Aufgabe“, betont Christian Funk, Director Product Marketing bei JLT Mobile Computers. „Genau aus diesem Grund haben wir einen praktischen Ratgeber zusammengestellt, der anhand von fünf wichtigen Fragen verdeutlicht, wie man die passende Scannerlösung für seine jeweiligen Geschäftsanforderungen findet. Barcode-Scannertechnik kann enorm rentabel sein, sofern man das richtige Equipment und den richtigen Ansatz wählt, die Mitarbeiter gut mit der Technik zurechtkommen, alles reibungslos zusammen funktioniert und das Gesamtpaket gut auf den jeweiligen Betrieb abgestimmt ist. Aus unserer engen Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Lagerwesen, die unsere robusten Computer weltweit einsetzen, wissen wir genau, worauf es bei Scannern ankommt und was dagegen weniger wichtig ist. In diesem neuen Ratgeber teilen wir nun unsere Erkenntnisse über das Finden des richtigen Scanners für die jeweilige Aufgabe.“