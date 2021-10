Stellungnahme des Medienbüros des libanesischen Premierministers Mikati zu den „Pandora Papers“

Das Medienbüro des libanesischen Premierministers Najib Mikati gab die folgende Erklärung ab:

Im Zusammenhang mit den vor Kurzem veröffentlichten „Pandora Papers“ ist es wichtig zu betonen, dass das Vermögen des libanesischen Premierministers Najib Mikati aus über 20 Jahren nachhaltiger Tätigkeit im Telekommunikationssektor stammt. Diese fand 2005 ihren Höhepunkt mit der Notierung des Telekommunikationsunternehmens, das früher im Besitz der Familie Mikati war, an der Londoner Börse und der anschließenden Fusion mit dem in Johannesburg ansässigen führenden Telekommunikationsunternehmen MTN. Die Quelle des Vermögens der Familie Mikati wurde daher von den zuständigen Stellen und Gremien, die den Börsengang überwachten, eingehend geprüft. Dabei wurde bestätigt, dass die betreffende Quelle des Vermögens ordnungsgemäß dokumentiert, legal, rechtmäßig und geprüft war und dass das Vermögen aus den weltweiten Aktivitäten des Familienunternehmens stammte, die dem Eintritt von Najib Mikati in die libanesische Politik vorausgingen.

Der Immobilienbesitz in Monaco ist neben anderen Vermögenswerten in verschiedenen Ländern der Welt, die in den „Pandora Papers“ ausdrücklich erwähnt werden, nicht der einzige Immobilienbesitz, der Eigentum einer juristischen Person ist. Die meisten Vermögenswerte und Besitztümer der Familie unterliegen demselben Unternehmensprinzip der Verwaltung und der guten Führung. Es ist gängige, rechtmäßige Geschäftspraxis, dass in Fällen, in denen Vermögenswerte vielen Familienmitgliedern gemeinsam gehören, das Eigentum über juristische Personen organisiert wird, da dies Flexibilität sowie unternehmerische, finanzielle und steuerliche Vorteile bietet.